Liveblog aus Turin Champions League: Der VfB Stuttgart feiert Sieg in Turin

Der VfB Stuttgart spielt heute in der Champions League bei Juventus Turin (21:00 Uhr). SWR Sport ist vor Ort in Turin und beliefert euch mit Informationen und Impressionen.

22:58 Uhr: VfB gewinnt in Turin

22:50 Uhr: Führung für den VfB

21:00 Uhr: Anpfiff

20:55 Uhr: Die Partie live hören

17:31 Uhr: VfB-Fans machen sich auf den Weg zum Stadion

15:30 Uhr: VfB-Stürmer nehmen sich Zeit für die Fans

12:50 Uhr: SWR Sport berichtet live aus Turin

0:03 Uhr: Das war's vom Liveblog

Das soll es gewesen sein vom Liveblog zur Champions-League-Partie des VfB Stuttgart bei Juventus Turin. Ein ausführlicher Nachbericht zum Spiel erscheint am Mittwochvormittag auf SWR.de/sport. Später am Tag wird es zudem eine Sonderfolge von "DEIN VfB" auf unserem Youtube-Kanal geben. Wir verabschieden uns und sagen: bis bald!

23:38 Uhr: Starkes VfB-Team in der Einzelkritik

Kurz vor dem Ende sah es fast so aus, als könnte sich der VfB nach einer erneut guten Vorstellung in der Königsklasse nicht belohnen. Dann aber traf der eingewechselte El-Bilal Touré zum umjubelten Siegtreffer in Turin. Die Bestnoten sicherten sich zwei Akteure aus der Viererkette.

23:08 Uhr: VfB feiert Sieg in Turin - der Spielbericht zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart hat sich mit dem Sieg in Turin nicht nur drei wichtige Punkte geholt, sondern auch für eine starke Leistung gegen Juve belohnt. Der Spielbericht zum Nachlesen:

22:58 Uhr: Schluss in Turin! Juventus Turin - VfB Stuttgart 0:1

Der VfB Stuttgart gewinnt und feiert den ersten Sieg in dieser Champions League Saison. Auch dank des tollen Treffers von Touré (90.+2).

22:50 Uhr: Führung für den VfB! 0:1

Da ist das Ding für die Schwaben - Millot mit dem nächsten Sahnepass, diesmal mit dem Außenrist, auf Touré - der setzt sich wunderschön durch und bringt den VfB in der zweiten Minute der Nachspielzeit in Führung. Noch aber sind ein paar Minuten auf der Uhr...

22:44 Uhr: Gehalten! Juve-Keeper pariert Elfmeter - 0:0

Schlussmann Perin pariert den Elfmeter von Enzo Millot - bitter für den VfB, der sich für eine starke Leistung belohnt hätte.

22:41 Uhr: Elfmeter für den VfB - 0:0

Nach einem Foul von Danilo sieht der Juve-Spieler zum zweiten Mal gelb und muss mit gelb-rot vom Platz. Für den VfB gibt es den Strafstoß.

22:06 Uhr: Tor für den VfB - Treffer zählt nicht - 0:0

Deniz Undav trifft zur Führung für den VfB (48. Minute), der Treffer aber zählt nicht. Der Grund: Undav soll den Ball bei der Annahme mit dem Oberarm berührt haben. Nach Überprüfung durch den VAR wird das Tor zurückgenommen.

22:04 Uhr: Der Ball rollt wieder - 0:0

Rein in die zweite Halbzeit für den VfB beim Gastspiel in Turin. Wechsel gabs keine beim Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Die VfB-Fans supporten ihr Team weiterhin lautstark.

21:47 Uhr: Halbzeit in Turin - 0:0

Noch keine Tore zur Halbzeit, aber die VfB-Fans sehen eine starke Leistung der Stuttgarter gegen offensiv schwache Gastgeber. Die beste Chance hatte Ermedin Demirovic (29. Minute) nach einem Zuckerpass von Enzo Millot - das Aluminium verhinderte die Führung des VfB. So geht es mit dem 0:0 in die Kabine.

21:00 Uhr: Anpfiff!

Der Ball rollt - der VfB kämpft in Turin um wichtige Punkte in der Champions League. Die VfB-Fans sind von Beginn an zu hören und mit ihren schwingenden Schals im Block auch zu sehen. Sie feiern ihren VfB international.

20:55 Uhr: Gleich gehts los - die Partie live hören

Noch fünf Minuten bis zum Anpfiff. Für die Spieler geht es gleich auf den Platz. SWR-Sportreporter Jens-Jörg Rieck ist schon bereit - er ist euer Kommentator für das Spiel des VfB in Turin. Das Spiel zum Hören - 90 Minuten live gibts hier:

20:45 Uhr: Das Spiel des VfB in Turin im Liveticker

Das Stadion füllt sich. Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff in Turin - die Partie des VfB könnt ihr im Liveticker verfolgen:

19:58 Uhr: Die Aufstellung ist da!

Nach der bitteren Niederlage bei den Bayern setzt Trainer Sebastian Hoeneß gegen Juve auf diese Startelf.

So startet der VfB:

Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Millot, Undav, Leweling - Demirovic

19:41 Uhr: Behind the Scenes in Turin

Und wenn ihr mal wissen wollt, wie es bei uns hinter den Kulissen abläuft vor so einem Auswärtsspiel in der Champions League, dann nehmen euch unsere SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher und Philipp Sohmer mit auf dem Weg ins Stadion:

19:00 Uhr: "Die Chancen sind 50:50"

Im Gespräch mit der Kollegin Diana Hörger von SWR Aktuell fasst Michael Bollenbacher den Tag nochmal zusammen und blickt auf das Spiel, das in zwei Stunden beginnt. Die Stimmung in der Stadt jedenfalls "steigt langsam an."

18:37 Uhr: Das volle Programm "Calcio" für die VfB-Fans

Wenn schon italienischer Fußball, dann richtig. Elat und Markus freuen sich über zwei Tickets für das Champions-League-Duell gegen Juve. Aber das war nicht das einzige Fußball-Spiel, das die beiden bei ihrer Italien-Reise bis jetzt besucht haben, wie sie heute Mittag Michael Bollenbacher erzählt haben:

18:02 Uhr: Tierischer Support für den VfB Stuttgart

Mensch, Hund oder Krokodil - alles egal. Sie drücken heute alle dem VfB in Turin die Daumen, oder besser gesagt: die Pfoten. Hier gibt es ein paar Impressionen von heute Mittag auf der Piazza San Carlo:

17:31 Uhr: VfB-Fans machen sich auf zum Stadion

VfB-Fans machen sich auf den Weg zum Juventus-Stadion und haben aus dem Stuttgarter Stadtverkehr gelernt, rechtzeitig losfahren lohnt sich - egal wie. Hier beispielsweise mit dem Taxi:

17:05 Uhr: Kostenlose Schuttlebusse Richtung Stadion

Als Info für all diejenigen, die heute vor Ort in Turin sind: Der VfB Stuttgart teilte mit, dass am Parco Valentino ab spätestens 18 Uhr kostenlose Shuttlebusse direkt zum Stadion fahren - das Angebot können aber nur Fans mit gültigem Ticket wahrnehmen.

16:14 Uhr: Es hallt "Stuttgart international" durch Turin

Wie schon in Madrid haben die VfB-Fans ein Treffpunkt: An der Piazza San Carlo versammeln sich die mitgereisten Fans. Da gibt es ein Kaltgetränk und dazu wird natürlich "Stuttgart international" gesungen, um sich für das Spiel einzustimmen.

15:30 Uhr: VfB-Stürmer nehmen sich für die Fans Zeit

Wen sehen wir denn da? Die VfB-Stürmer Ermedin Demirovic und Deniz Undav spazieren aus dem Mannschaftshotel raus. Bevor es in den Bus geht, nehmen sie sich noch Zeit für die mitgereisten Fans, die ein Foto mit den beiden Stürmern wollen. Ob beide heute gemeinsam auf dem Feld stehen, erfahrt ihr ab 20:00 Uhr hier. Dann gibt es die Startelf zum Nachlesen.

15:05 Uhr: Der VfB-Bus steht schon bereit

Noch sind es gut sechs Stunden bis zum Anpfiff um 21:00 Uhr, aber der VfB-Mannschaftsbus steht vor dem Hotel Principi di Piemonte schon zur Abfahrt bereit. SWR-Sportreporter Philipp Sohmer weiß, dass sich der Bus samt Mannschaft von hier aus um 17:05 Uhr Richtung Juventus-Stadion bewegen wird.

14.54 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm in Turin?

Die beiden VfB-Fans "Oli" und "Grüni" sind startklar für das zweite Champions-League-Auswärtsspiel des VfB in dieser Saison und stimmen sich auf der Piazza San Carlo ein. Die Stimmung ist gut, aber "einige fehlen noch, in zwei Stunden sieht es nochmal anders aus", sagt Oli im Gespräch mit Michael Bollenbacher.

14:10 Uhr: VfB-Fans bekleben Turiner Innenstadt

Drei VfB-Fans aus Freiberg am Neckar hübschen Turin aus Stuttgarter Sicht ein wenig auf. Das einfachste Mittel dafür sind offenbar ein paar Stuttgart-Sticker - es werden sicherlich nicht die letzten gewesen sein, die an den Turiner Straßenschildern angebracht werden.

13:30 Uhr: Hoeneß erwartet zwei Teams, die Kontrolle haben wollen

Der Cheftrainer der Schwaben, Sebastian Hoeneß, möchte gegen Juventus Turin mit seiner Mannschaft "ein anderes Gesicht zeigen" als bei der 0:4-Niederlage beim FC Bayern München. Wie sich Hoeneß zum heutigen Gegner auf der Pressekonferenz von Montag geäußert hat, könnt ihr hier nochmal nachlesen:

13:04 Uhr: Vorbereitung auf den Gegner

Vorbildlich: Unser Reporter Michael Bollenbacher hat sich schon mal in der italienischen Presse schlau gemacht, was der heutige Gegner so drauf hat.

12:50 Uhr: SWR Sport berichtet live aus Turin

Zum Champions-League-Auftritt des VfB Stuttgart bei Juventus Turin berichten unsere SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher und Philipp Sohmer aus dem Zentrum Turins. Gegen 12:00 Uhr sind die beiden mit einigen mitgereisten VfB-Anhängern auf der Piazza San Carlo angekommen, der sich so allmählich zu füllen scheint und immer mehr die Farben weiß und rot annimmt.

