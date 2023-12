Finale der DTL TG Saar kämpft um Bronze bei Turn-Meisterschaft Stand: 01.12.2023 11:37 Uhr

Am Samstag geht es für die TG Saar um den dritten Platz in der Meisterschaft der Deutschen Turn-Liga (DTL). In Neu-Ulm treten sie gegen den amtierenden Meister TuS Vinnhorst an. Mit einem Sieg könnten sie die Saison mit der Bronzemedaille krönen.

Kirsten Pfister

Die 55. Saison der Deutschen Turn-Liga der Männer geht am Samstag zu Ende. Die Meisterschaft machen der KTV Straubenhardt und die TV Wetzgau unter sich aus – ein Derby zweier Baden-Württembergischer Teams. Für die TG Saar geht es im kleinen Finale um die Bronzemedaille. Ihr Gegner: Der TuS Vinnhorst, amtierender Doppelmeister aus den Jahren 2021 und 2022.

TG Saar-Trainer Waldemar Eichorn blickt optimistisch auf das Wochenende: "Die Chancen sind gut. Aber zum Schluss gewinnt die stabilste, die sicherste Mannschaft, die, die am wenigsten Fehler macht." Die Saarländer starten dabei unter guten Vorzeichen in das Duell.

TG Saar mit psychologischen Vorteil

In der Tabelle stehen sie auf dem dritten Platz. Einen Sieg und zwei Punkte haben sie den Niedersachsen voraus. Auch das jüngste direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte die TG Saar für sich entscheiden.

Ende Oktober siegten sie mit einem 36:23 gegen den TuS Vinnhorst und überzeugten dabei vor allem an den ersten beiden Geräten. Das Bodenturnen ging mit einem 9:1 an die Saarländer. Dieser Erfolg wurde durch ein 9:0 am Pauschenpferd fortgeführt. So lag die TG Saar zwischenzeitlich deutlichen mit 18:1 vorne.

Trainer Eichorn erwartet späte Entscheidung

Am Samstag ist die Geräteabfolge allerdings eine andere. In den Augen von Trainer Eichorn kann das sogar ein Vorteil für sein Team sein: "Wir sind am Boden und Pauschenpferd gut und ich denke auch stärker als Vinnhorst, wenn wir unser Ding durchturnen. Da ist es ein Pluspunkt, dass die beiden Geräte am Schluss sind".

Vor allem gegen Ende des Duells gilt es für das Team also Punkte einzufahren. An Geräten wie den Ringen (4:7) und beim Sprung (3:6) unterlag die TG Saar im Oktober dem TuS Vinnhorst und der Gegner konnte Punkte gutmachen.

Turner bereiten sich auf enges Duell vor

Dass es am Samstag ein so deutlicher Sieg wird wie im Oktober glauben weder Trainer noch Turner und bereiten sich auf einen engen Wettkampf vor. "Es wird auf jeden Fall ein spannender Kampf. Beide Mannschaften sind auf Augenhöhe. Natürlich haben wir eine Chance zu gewinnen, aber wir müssen alles rausholen, damit es auch reicht", meint Nachwuchsstar Daniel Mousichidis.

Das Finale und die Begegnung um den dritten Platz der DTL finden am Samstag um 14.00 Uhr in der ratiopharm Arena in Neu-Ulm statt. Eine Zusammenfassung der Wettkämpfe gibt es für Sie ab 18.00 Uhr in "aktuell" im SR Fernsehen.

Mehr Turnen:

Rückkehr von Olympiasieger Oleg Wernjajew zur TG Saar Barren-Olympiasieger Oleg Wernjajew kehrt nach verbüßter Doping-Sperre zur TG Saar zurück. Er wird voraussichtlich bereits am kommenden Wochenende gegen Eintracht Frankfurt sein Comeback in der Turn-Bundesliga geben.