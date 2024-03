Saarbrücken oder Kaiserslautern? DFB-Pokalfinale: Fans können sich ab sofort um Tickets bewerben Stand: 18.03.2024 14:57 Uhr

Zwar stehen die beiden Finalisten noch nicht fest, doch wer besonders an seinen Herzensverein glaubt, kann sich jetzt schon um Tickets für das DFB-Pokalfinale in Berlin bewerben. Klar ist jedenfalls: Ein Team aus der Region, Saarbrücken oder Kaiserslautern, wird in Berlin um den Titel kämpfen.

Neutrale oder optimistische Fußballfans können sich schon jetzt um Tickets für das DFB-Pokalfinale am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin bewerben. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt.

Demnach können sich Fans bis Donnerstag, 18.00 Uhr, um maximal vier Eintrittskarten in drei Kategorien zwischen 70 und 170 Euro bewerben. Die Tickets werden dann unter allen Bewerberinnen und Bewerbern verlost. Wer Glück hatte, soll sein Ticket den Angaben zufolge Anfang April in den Händen halten – dann beginnt die Verteilung.

Wer nur für seinen Lieblingsklub nach Berlin reisen will, kann aber auch noch etwas warten. In einer späteren Verkaufsphase erhalten die beiden Finalisten laut DFB ein Kartenkontingent, das sie über ihre eigenen Ticketshops anbieten werden.

FCS-Pokalheld Brünker: "Jahrhundertspiel für beide Lager"

Vor dem Finale in Berlin steht erst noch das Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1. FC Kaiserslautern im Ludwigsparkstadion an – "ein Jahrhundertspiel für beide Lager", wie es FCS-Pokalheld Kai Brünker am Samstagabend im ZDF-"sportstudio" bezeichnete.

Mit einem weiteren Sieg würde der FCS erstmals in seiner Vereinshistorie ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Der zweimalige DFB-Pokalsieger aus Kaiserslautern stand zuletzt 2003 im Endspiel, das der FCK mit 1:3 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München verlor.

Die Halbfinalpartien werden am 2. und am 3. April ausgetragen. Zuerst empfängt Saarbrücken die Roten Teufel am Dienstag um 20.45 Uhr. Die Begegnung ist live im Ersten zu sehen. Am Mittwoch gastiert dann Fortuna Düsseldorf bei Bayer Leverkusen. Anstoß der Partie, die im ZDF ausgestrahlt wird, ist ebenfalls um 20.45 Uhr.

