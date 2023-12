3. Liga Saarbrücken feiert verdienten Heimerfolg gegen Ulm Stand: 19.12.2023 20:59 Uhr

Zum Jahresabschluss am Dienstagabend gegen das Überraschungsteam aus Ulm wollte der 1. FC Saarbrücken noch einmal drei Punkte einfahren – und das gelang auch. Mit einem 2:1-Sieg und 30 Punkten im Gepäck geht es für die Blau-Schwarzen nun in die Winterpause.

Der 1. FC Saarbrücken startete mit einer leicht veränderten Startformation im Vergleich zur Partie gegen Tabellenführer Jahn Regensburg in das letzte Liga-Spiel 2023. Gegen Aufsteiger Ulm gab FCS-Trainer Rüdiger Ziehl Dominik Becker und Simon Stehle den Vorzug vor Boné Uaferro und Julius Biada.

Zwei Riesenchancen und ein Treffer

Die erste Großchance für die blau-schwarzen Gastgeber ergab sich bereits in der 3. Minute durch eine Kontersituation. Nachdem Kasim Rabihic den Ball nach einem Freistoß für die Ulmer eroberte, legte er auf Patrick Sontheimer ab, der den mitlaufenden Marcel Gaus bediente. Sein Torabschluss scheiterte allerdings am gegnerischen Keeper Christian Ortag, der die frühe Führung dank einer starken Parade vereiteln konnte.

Der FCS blieb am Drücker – konnte die nächste Riesenmöglichkeit in der 20. Minute aber wieder nicht verwerten. Und das trotz Doppel-Chance: Nach einem Eckstoß zielte Sontheimer direkt aufs Tor. Sein Schuss wurde von Ulms Dennis Chessa abgeblockt und landete auf Beckers Füßen im Fünfer. Dessen Versuch konnte wiederum von Ortag geklärt werden.

In der 32. Minute konnte sich der FCS dann doch für seine Offensivbemühungen belohnen: Calogero Rizzuto probierte es aus gut 20 Metern einfach selbst und traf per Sonntagsschuss zur 1:0-Führung aus Sicht der Gastgeber in den linken Winkel. Eine weitere nennenswerte Chance blieb bis zum Abpfiff der ersten Hälfte aus – mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften schließlich zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Ausgleichstreffer wie aus dem Nichts

Die nächste Großchance für die Hausherren ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht lange auf sich warten. Gleich drei Torschüsse von FCS-Kapitän Manuel Zeitz nach einem Eckstoß in der 45. Minute konnten jedoch allesamt von den Ulmern abgeblockt werden.

Während sich die Gäste, die als Drittligaaufsteiger eine beachtliche Hinrunde spielten, auch in der zweiten Halbzeit schwertaten ins Spiel zu finden, drängte der FCS auf den zweiten Führungstreffer – wie aus dem Nichts fiel dann aber doch der Ausgleichstreffer für die Ulmer.

Nach einem Freistoß brachte Léo Scienza die Kugel an den zweiten Pfosten, FCS-Schlussmann Tim Paterok entschloss sich dazu aus dem Tor herauszukommen, um den Ball abzufangen. Dieser rutschte ihm allerdings denkbar unglücklich durch und landete auf den Füßen von Tom Gaal, der zum 1:1 ins leere Tor einschob.

In der 76. Minute sorgte Kai Brünker mit der erneuten Führung für den FCS für Wiedergutmachung nach Pateroks Patzer: Vorausgegangen war Brünkers Kopfballtreffer aus kurzer Distanz eine Flanke von Julian Günther-Schmidt. Auch wenn sich die Hausherren noch die ein oder andere Chance erarbeiten konnten, ihre Führung zu erhöhen, endete die letzte Partie in diesem Jahr für das Team von Ziehl schließlich mit einem 2:1-Sieg.

Mit 30 Punkten in die Winterpause

Mit einer Ausbeute von 30 Punkten geht es nun also in die Winterpause – keine Mannschaft hat diese aktuell wohl so verdient wie der 1. FC Saarbrücken. Fünf „englische Wochen“ seit Anfang November: das Pensum zum Jahresabschluss war hoch. „Wir hatten zuletzt jeden dritten Tag ein Spiel“, sagt Abwehrspieler Dominik Becker. „Die Akkus sind schon leer.“

Am 20. Januar sind die Blau-Schwarzen wieder auswärts gefordert – bei Viktoria Köln. Anstoß der Partie ist um 14.00 Uhr. Zweieinhalb Wochen später, am 7. Februar, steht dann bereits das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach im Ludwigspark an.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 19.12.2023 berichtet.

