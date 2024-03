Zweite Bundesliga Zweite Bundesliga: Turbine Potsdam schlägt Tabellenführer Sand Stand: 10.03.2024 17:32 Uhr

Turbine Potsdam ist in der zweiten Bundesliga ein Achtungserfolg gelungen. Die Potsdamerinnen besiegten vor heimischem Publikum im Karl-Liebknecht-Stadion den Tabellenführer SC Sand.

Turbine kontrolliert die Partie

Die 891 Zuschauer sahen eine Partie, in der Turbine von Beginn an die bestimmende Mannschaft war. Die Mannschaft der Trainer Marco Gebhardt und Dirk Heinrich setze auf flaches Passspiel aus der Defensive und erlangte die Spielkontrolle. Auch weil Turbine von Anfang an mit hohem Pressing und gesunder Zweikampfhärte auftrat.



Trotzdem war es ein langer Ball aus der Abwehr, der das goldene Tor einleitete. Lia Vianden spielte einen langen Ball die linke Seite entlang, den Flügelspielerin Sara Ito an der Grundlinie erlief. Ihre scharfe flache Hereingabe verwandelte Laura Lindner aus kurzer Distanz zur Führung in der 20. Minute.



In der Nachspielzeit wurde Marco Gebhardt wegen Zeitspiels mit einer roten Karte bestraft.

Wie der demografische Wandel Berliner und Brandenburger Sportvereine fordert Der demografische Wandel hat zur Folge, dass immer mehr Menschen über 60 Jahre in Berlin und Brandenburg Sportangebote wahrnehmen. Eine Herausforderung für Verbände und Vereine, die mit neu aufgelegten Programmen reagieren. Von Marc Schwitzkymehr

Heinrich voll des Lobes

Weil die Turbine-Spielerinnen sich am Sonntag nach zwei Niederlagen in Serie wieder auf ihre sattelfeste Defensive verlassen konnten, reichte Lindners Tor für den wichtigen Sieg im Aufstiegskampf. Die Torschützin sagte später: "Wir brauchten diese Punkte und die haben wir uns heute durch Leidenschaft und Willen erkämpft."



Trainer Dirk Heinrich lobte eine "überragende Mannschaftsleistung" und betonte die Moral und Mentalität der Mannschaft. Außerdem habe seine Mannschaft lange Bälle und Standards von Sand sehr gut verteidigt. "Wir sind froh, dass die Mädels nach dem schlechten Rückrundenstart wieder zurückgekommen sind."



Turbine Potsdam hat zwei Punkte Rückstand auf den neuen Tabellenrückstand aus Hamburg. Das Ziel ist der direkte Wiederaufstieg in der Bundesliga.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.03.2024, 17:15 Uhr