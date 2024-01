0:0 zum Bundesliga-Auftakt Zum Start nach der Winterpause: Union freut sich über Remis in Freiburg Stand: 13.01.2024 17:27 Uhr

Union Berlin darf sich nach einer Serie von Auswärtspleiten über einen Punktgewinn zum Jahresauftakt freuen. Die Partie beim SC Freiburg endet 0:0. Die Unioner dürften mit dem Resultat gut leben können.

beide Mannschaften gedenken dem am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer

die Unioner Neuverpflichtung Kevin Vogt steht in der Startelf

Union Berlin bleibt auf dem 15. Tabellenplatz

Union gelingt erster Punktgewinn nach zuletzt sechs Auswärts-Niederlagen in Folge

Der SC Freiburg bleibt im sechsten Heimspiel nacheinander ohne Niederlage

Im ersten Spiel nach der Winterpause hat der abstiegsbedrohte 1. FC Union Berlin einen Punkt in der Fremde geholt. Das Team von Nenad Bjelica rang dem SC Freiburg am Samstag in einer zähen Partie ein 0:0-Unentschieden ab. Für die Köpenicker war das Remis nach zuvor sechs Bundesliga-Auswärtspleiten in Serie der erste Punktgewinn.

Bjelica vertraut Kevin Vogt

Union Berlin durchlief im Wochenverlauf personelle Veränderungen, die dem Klub neues Gesicht verleihen dürften: Das Experiment mit dem italienischen Europameister Leonardo Bonucci wurde endgültig beendet, er wechselte zu Fenerbahce Istanbul. Der hochveranlagte Offensivspieler David Fofana kehrte nach einer halbjährigen Leihe – wohl zur Enttäuschung von Trainer Nenad Bjelica - zurück zum FC Chelsea. In Köpenick begrüßt wurde indes der Innenverteidiger Kevin Vogt, der von der TSG Hoffenheim kam. Nach nur einem Trainingstag mit seinen neuen Teamkollegen stand der Routinier gleich in der Startformation der Unioner.



Vor Anpfiff hielten die Mannschaften eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Franz Beckenbauer ab. Christian Streich hatte währenddessen sichtlich mit den Tränen zu kämpfen. Schon zwei Tage zuvor hatte der Trainer der Freiburger in einer Medienrunde die große Bedeutung des “Kaisers” für ihn persönlich hervorgehoben.

Freiburg drängt auf die Führung

In den Anfangsminuten der Partie zog sich die Berliner Gästemannschaft tief in die eigene Hälfte zurück und überließ den Hausherren eigentümlich viel Platz für den Spielaufbau. Nach zehn Minuten wurde es erstmals brandgefährlich für Unions Keeper Frederik Rönnow. Angreifer Roland Sallai schoss den Ball unbehelligt aus zehn Metern nur knapp am Gehäuse vorbei – dies allerdings ohnehin aus einer Abseitsposition.



Wenige Minuten später zwang Freiburgs Vincenzos Grifo den dänischen Schlussmann mit einem Kopfball dann zu einer Glanzparade: Mit dem hochgerissenen linken Arm konnte Rönnow die Kugel noch so gerade über die Latte lenken. Nach einer halben Stunde war es erneut Sallai, der seinen Kopfballversuch aus fünf Metern hauchdünn am Pfosten vorbeisetzte.



Die vorhergehenden sechs Bundesliga-Auswärtspartien hatte Union Berlin verloren. Und in dieser Phase des Spiels sah es nicht danach aus, als würden die Köpenicker die missliche Serie gegen den Freiburger Sportclub beenden können. Doch torlos ging es in die Halbzeitpause.

Union Berlin macht die Räume dicht

Der zweite Durchgang folgte zunächst der Dramaturgie des ersten. Union Berlin lauerte und legte seinen Fokus aufs Verteidigen, verschaffte der Heimmannschaft dadurch allerdings auch Platz für den Spielaufbau. Die Freiburger blieben dem Führungstreffer näher, schafften es aber nicht, sich hochkarätige Gelegenheiten herauszuspielen.



Die Unioner hatten allerdings Glück, dass Referee Christian Dingert in Absprache mit dem Videoassisten in der 60. Minute nicht auf Strafstoß entschied, nachdem Sallai im Sechzehner zu Boden gegangen war.



In der 84. Minute bewahrte Keeper Rönnow die Gäste einmal mehr vor dem Rückstand und hielt stark gegen Röhl, der aus kurzer Distanz abzog. So blieb es beim 0:0.



Für die Unioner geht es mit zwei weiteren Auswärtsspielen weiter. Am kommenden Freitag (20:30 Uhr) ist das Team zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Am darauffolgenden Mittwoch (24. Januar, 20:30 Uhr) steht das Nachholspiel in der Allianzarena beim FC Bayern München an.

Sendung: rbb UM6, 13.01.2024, 18 Uhr