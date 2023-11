Nach Sieg im Hinspiel Youth League: Union Berlin kassiert in Neapel 0:1 Stand: 08.11.2023 14:07 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat im Rahmen der Uefa Youth League eine 0:1-Niederlage bei der SSC Neapel kassiert. Damit revanchieren sich die Italiener für die deutliche Hinspiel-Pleite, als die "Eisernen" am 24. Oktober mit 4:1 gewannen.



Francesco Lorusso verwandelte in der 13. Minute einen Handelfmeter und sorgte damit für die frühe Entscheidung am vierten Spieltag der Youth-League-Gruppenphase. Auch eine gelb-rote Karte für Neapels Noah Mutanda in der 84. Minute sollte keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis haben.

Punktgleich mit Neapel Gruppendritter

Mit dem Heimsieg zieht die SSC Neapel in der Youth-League-Gruppe C mit den Punkten Union Berlins gleich, beide Teams haben nach vier Gruppenspielen drei Zähler auf dem Konto - die Köpenicker bleiben mit dem deutlich besseren Torverhältnis aber Tabellendritter. Mit einem Spiel mehr trennen Union vier Punkte von Tabellenplatz zwei, der das Weiterkommen ermöglicht.



Die Uefa Youth ist der U19-Ableger der Champions League. In dem Wettbewerb spielen sämtliche A-Jugend-Teams der Champions-League-Teilnehmer, als auch 32 weitere Landesmeister.

