Winter-Vorbereitung Winter-Vorbereitung: Hertha testet gegen Aue, Mechelen und Glasgow Rangers Stand: 22.12.2023 17:17 Uhr

Der Winterfahrplan von Fußball-Zweitligist Hertha BSC nimmt Form an. Das Team von Trainer Pal Dardai empfängt für das erste Teststpiel in der Winter-Vorbereitung am Samstag, 6. Januar (14 Uhr) den Drittligisten FC Erzgebirge Aue in Berlin. Beide Teams treffen im Stadion auf dem Wurfplatz, Herthas Amateurstadion, aufeinander.

Am 10. Januar gegen die Rangers

Am Sonntag, 7. Januar reist die Mannschaft dann ins Trainingslager in die Nähe von Alicante (Spanien), wo gleich zwei Teststpiele anstehen. Zunächst treffen die Berliner am Mittwoch, 10. Januar (14 Uhr) auf den belgischen Erstligisten KV Mechelen, drei Tage später (16 Uhr) geht es gegen den schottischen Topklub Glasgow Rangers.



Eine Woche lang bereiten sich die Hauptstädter in Südeuropa auf den Rückrundenstart am 21. Januar gegen Fortuna Düsseldorf vor. "Die Bedingungen vor Ort sollen uns dabei helfen, dass sich unsere Mannschaft konzentriert auf die Rückserie und die anstehenden sportlichen Herausforderungen vorbereiten kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

