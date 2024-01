1:0 gegen Tabellenletzten Wichtige Punkte im Abstiegskampf: Union Berlin gewinnt enge Partie gegen Darmstadt Stand: 28.01.2024 17:40 Uhr

Auch ohne seinen gesperrten Trainer Bjelica hat Union Berlin ein kampfbetontes Kellerduell gewonnen. Durch den knappen Erfolg gegen Schlusslicht Darmstadt können die Köpenicker vor anstrengenden Wochen tabellarisch durchatmen.

mit 1:0 verschafft sich Union Berlin einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz

außerdem steht bei den Unionern noch ein Nachholspiel aus (bei Mainz 05)

Union-Trainer Nenad Bjelica saß das erste von drei Spielen gesperrt auf der Tribüne

Der 1. FC Union Berlin hat das wegweisende Kellerduell gegen Darmstadt 98 für sich entschieden. Am Sonntag gewann der Fußball-Bundesligist gegen den Tabellenletzten mit 1:0 (0:0) und verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Das Tor des Tages erzielte Benedict Hollerbach (62. Minute).

Union Berlin verlängert mit Torwart Rönnow mehr

Union Berlin startet aggressiv

Viel wurde vor der Partie über die Folgen von Nenad Bjelicas Handgreiflichkeit gegen Bayern Münchens Leroy Sané berichtet. Etwa, ob die Sperre des Unioner Trainers von drei Spielen seitens des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) ausreichend sei, ob nicht die Unioner Klubführung selbst den Trainer gänzlich entlassen solle, oder dass es Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Team gebe.



Vor Anpfiff der Partie gegen Darmstadt 98 war daher die Hauptfrage, ob die Berliner Spieler – angeleitet an der Seitenlinie von Co-Tainer Danijel Jumic – die Aufregungen gut wegstecken würden. Die Antwort lautete: ja, und zwar mit engagiertem Fußball. Druckvolle Unioner Angriffsbemühungen hielten die Defensive der Gäste auf Trab.



Die größte Möglichkeit in dieser Phase erspielte Benedict Hollerbach, der auf der linken Seite zu einem 40-Meter-Sprint bis zur Grundlinie ansetzte, um von dort abzulegen auf Andras Schäfer. Der für Janik Haberer in die Startelf gerückte Ungar konnte den Ball in Bedrängnis jedoch nicht aufs gegnerische Gehäuse bringen (3.).



Nach einer Viertelstunde humpelte dann bereits der Darmstädter Verteidiger Clemens Riedel verletzt vom Feld, nachdem er im Zweikampf mit Lucas Tousart umgeknickt war. Seine Rolle in der Innenverteidigung übernahm der eingewechselte Christoph Zimmermann.

DFB sperrt Union-Trainer Bjelica für drei Spiele Trainer Nenad Bjelica vom 1. FC Union Berlin ist nach seiner Tätlichkeit gegen Leroy Sané im Nachholspiel beim FC Bayern München für drei Spiele gesperrt worden. Zusätzlich muss er 25.000 Euro Strafe zahlen. Union stimmte dem Urteil zu.mehr

Behrens vergibt größte Möglichkeit

Nach einer mehrminütigen Unterbrechung wegen Aufräumarbeiten von Tennisbällen – sie wurden von Zuschauern aus Protest gegen Investorenpläne der Deutschen Fußball-Liga (DFL) auf den Rasen geworfen – gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichener, auch die Darmstädter zogen vereinzelt Angriffe auf.



Der seit 15 Bundesligaspielen torlose Unioner Angreifer Kevin Behrens hatte dann nach einer guten halben Stunde die Führung auf dem Fuß. Einen strammen Pass nahm der 32-Jährige sieben Meter vor dem Tor auf halblinker Seite gefühlvoll an, verzog den Abschluss danach allerdings komplett.

Hollerbach trifft zur Führung

Von der Vip-Loge aus beobachtete der gesperrte Bjelica, wie seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel explosiv in den zweiten Durchgang startete. Der Darmstädter Bartol Franjic spielte Hollerbach die Kugel nahe des Mittelkreises ungewollt in den Lauf, im Sprintduell mit Darmstadts Abwehr hatte der Unioner die Nase vorn, sodass er nur noch Keeper Marcel Schuhen vor sich hatte - doch der parierte glänzend zum Eckstoß (47.).



Nach einer guten Stunde spielte Robin Gosens aus der Tiefe einen gelungene Angriffseröffnung auf den durchstartenden Schäfer, der aus zentraler Position kurz vor dem Sechzehner auf Hollerbach durchsteckte. Der blieb diesmal cool und tunnelte Schuhen zur 1:0-Führung (62.).



Mehrfach hatten die Gastgeber danach die Möglichkeit, das Spiel durch einen weiteren Treffer endgültig zu entscheiden, doch immer wieder fehlte die Präzision beim Abschluss. Es blieb somit beim 1:0 - auch, weil die Gäste in der letzten halben Stunde ihrerseits eine nennenswerte Offensivgefahr vermissen ließen.

Am nächsten Sonntag gastiert Union Berlin bei RB Leipzig, drei Tage darauf geht es weiter zum Nachholspiel bei Mainz 05.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.01.2024, 15:30 Uhr