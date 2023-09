Strecke, Straßensperrungen, Zeitplan Was Berlin am Marathon-Wochenende erwartet Stand: 21.09.2023 18:10 Uhr

An diesem Wochenende steht Berlin wieder ganz im Zeichen des Marathons. Mehrere zehntausend Teilnehmer werden dann auf der Strecke quer durch die Hauptstadt an den Start gehen. Die wichtigsten Infos zum Lauf-Event.

Die Strecke

Die Strecke des 49. Berlin-Marathons führt die Läuferinnen und Läufer wie gewohnt einmal quer durch die Stadt vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten. Der Start- und Zielbereich befindet sich traditionell auf der Straße des 17. Juni. Von dort geht es über den Ernst-Reuter-Platz Richtung Norden nach Alt-Moabit und anschließend ostwärts über die Otto-von-Bismarck-Allee, Reinhardstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz.

Weiter geht es dann gen Süden entlang der Lichtenberger- und Heinrich-Heine-Straße zum Moritzplatz, von dem aus die Strecke über das Kottbusser Tor zum Hermannplatz führt. In Neukölln geht es an der Hasenheide vorbei nach Westen bis zur Yorckstraße, von der die Läufer über die Grunewald- und Martin-Luther-Straße bis zum Rathaus Schöneberg weiterziehen. Über die Hauptstraße geht es dann nach Friedenau, wo der Südwestkorso die Teilnehmer Richtung Schmargendorf führt.



Dann geht es entlang des Hohenzollerndamms, der Konstanzer Straße und dem Kurfürstendamm wieder stadteinwärts bis zum Wittenbergplatz und dann über die Potsdamer Straße weiter zum Potsdamer Platz. Hier beginnt der Schlussabschnitt, der die Läufer über den Gendarmenmarkt und die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor hindurch zum Ziel führt, dass sich ein Stück hinter dem Wahrzeichen befindet.

Straßensperrungen

Bereits seit Montagmorgen (18.09.) ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße gesperrt. Diese Sperrung bleibt bis Dienstag (26.09.), ca. 24 Uhr.



Seit Mittwoch (20.09.) ist die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist nicht mehr befahrbar.



Ab Freitag (22.09.) um 4 Uhr folgen Sperrungen rund um das Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße sowie zusätzlich ab 18 Uhr der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag sowie der John-Foster-Dulles-Allee. Diese Sperrungen gelten alle bis Montagmorgen.



Ab Samstagmittag (23.09.) wird dann die rund 42 Kilometer lange Marathonstrecke durch die Stadt für den Skater-Wettbewerb abgesperrt. Nach der Reinigung wird diese ab ca. 19.00 Uhr sukzessive wieder für den Autoverkehr freigegeben.



Am Sonntag (25.09.) wird die Strecke für das Hauptrennen dann erneut ab 7.45 Uhr gesperrt und nach und nach wieder freigegeben. Auf dem letzten Teilabschnitt sollen ab ca. 17.45 Uhr wieder Autos fahren können. Weitere Sperrungen und Informationen sind hier [viz.berlin.de] zu finden.



Polizei und BVG empfehlen, am Marathon-Wochenende S- und U-Bahnen zu nutzen. U-Bahnverbindungen werden verstärkt. Busse und Straßenbahnen fahren zum Teil auf kürzeren oder anderen Strecken. Autofahrer können die Marathonstrecke nur über die Autobahn oder die Tunnel am Alexanderplatz und Tiergarten über- und unterqueren. Fußgänger sollen für die Querung der Strecke vor allem die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe nutzen.



Eine interaktive Karte der Strecke und allen Querungsmöglichkeiten für Autos, Fußgänger und Radfahrer finden Sie hier.

Klima-Proteste rund um den Marathon?

Am Sonntag, genau eine Woche vor dem Marathon, haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Das Wahrzeichen der Hauptstadt ist Start- und Zielpunkt für die Läufer und die Frage liegt nahe: Sind auch Protestaktionen rund um den Marathon geplant? Das ließ die Gruppe auf eine Anfrage der Deutschen Presseagentur bisher offen.



Veranstalter und Polizei hatten am Montag betont, auf einen reibungslosen Ablauf zu hoffen. Mögliche Störungen seien aber wie immer nicht auszuschließen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 650 Kräften im Einsatz. "Es gibt natürlich eine Taktik, die die Polizei hat", sagte Geschäftsführer Jürgen Lock von Veranstalter SCC Events. Lock verwies zudem auf die Bemühungen der Organisatoren für Nachhaltigkeit. So können Teilnehmer mit ihren Startnummern am gesamten Wochenende den öffentlichen Nahverkehr nutzen, auch die Becher für die Verpflegung der Läuferinnen und Läufer werden recycelt.

Programm und Teilnehmer

Eine Rekordzahl von 47.912 Läuferinnen und Läufern aus 156 verschiedenen Nationen wird in diesem Jahr am Hauptrennen des Marathons teilnehmen (am Sonntag ab 12 Uhr live im rbb-Fernsehen), darunter auch Superstar Eliud Kipchoge, der seinen dritten Weltrekord in Berlin anpeilt. Schon am Samstag werden 4.523 gemeldete Skater mit über 45 km/h über die Berliner Straßen gleiten. Außerdem werden auch wieder Rollstuhlfahrer und Handbiker auf der 42,195 km langen Marathon-Strecke an den Start gehen.



Aber auch den kleinen Teilnehmern wird ein besonderes Erlebnis geboten. Beim Mini-Marathon laufen rund 4.500 Kinder eine Zehntel-Distanz (4,2195 Km) der Hauptstrecke zwischen Potsdamer Platz und Straße des 17. Juni. Dabei zählt nicht das Einzel-Ergebnis, sondern die Zeit des gesamten Teams, das aus zehn Schülern besteht.



Für die noch jüngeren Kinder bis zehn Jahre gibt es einen Bambini-Lauf auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Vom Schloss Charlottenburg bis zum Olympiastadion führt am Samstagmorgen die Strecke des Frühstückslaufs. Die Teilnahme ist kostenlos.



Auf dem Flughafen Tempelhof startete am Donnerstag auch die dreitägige Marathon-Expo, bei der verschiedene Aussteller Informationen zu den Themen Lifestyle, Sport, Wellness, Gesundheit und Ernährung geben. Außerdem bekommen die Marathon-Läufer dort ihre Startunterlagen.

