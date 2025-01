Fußball 2. Bundesliga Wahnsinn: Hertha unterliegt HSV nach furioser zweiter Hälfte Stand: 25.01.2025 22:26 Uhr

Hertha BSC muss sich dem HSV im Zweitliga-Topspiel 2:3 (0:1) geschlagen geben. Trotz starker Leistung der Berliner setzten sich die Gäste durch und sicherten sich erneut die Tabellenführung. Für Hamburg traf unter anderem Ex-Herthaner Davie Selke.

Die Heimschwäche von Hertha BSC setzt sich auch im neuen Kalenderjahr fort. In einer furiosen Partie am Samstagabend ging der Hamburger SV als Sieger hervor und vergrößerte den Abstand der beiden Mannschaften in der Tabelle auf 9 Punkte.



Der Spielverlauf

Vor 71.500 Fans im Berliner Olympiastadion hatte Palko Dardai schon in den ersten sieben Minuten gleich zweimal die Führung auf dem Fuß. Sowohl per Kopf als auch mit dem Fuß verfehlte der 25-Jährige nur knapp. Die HSV-Spieler fielen mit hartem Einsteigen auf, kamen sonst aber noch überhaupt nicht im Spiel. Und doch waren es die Gäste, die sich langsam fingen und die mit dem ersten richtigen Angriff zum 1:0 trafen. Und das ausgerechnet in Person von Davie Selke. Der langjährige Herthaner versenkte eine Flanke von Adam Karabec problemlos per Kopf im Tor von Marius Gersbeck.



Ein Schlag für die Gastgeber, die die Hamburger nun immer mehr aufdrehen ließen. Von dem überzeugenden Berliner Auftritt aus den ersten 20 Minuten war nicht mehr viel zu sehen. Von der überforderten Hamburger Mannschaft aus den ersten 20 Minuten auch nicht. Es blieb beim 0:1, bis sich die Mannschaften in die Halbzeitpause verabschiedeten.



Die Choreographien der Hertha-Fans in Gedenken an ihren verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein vor der Partie gegen den Hamburger SV

Cristian Fiél und Merlin Polzin schickten ihre Mannschaften personell unverändert zurück aufs Feld. In der 54. Minute musste Torschütze Selke das Feld nach einem harten Zusammenprall mit Toni Leistner aber verlassen - für ihn kam Ransford Königsdörffer. Die Berliner versuchten vieles, doch es gelang wenig. Und auf einmal packte der eingewechselte Königsdorffer – ebenfalls mit Hertha-Vergangenheit - einen traumhaften Schuss vom linken Strafraumrand aus, der Gersbeck keine Chance ließ (61.).



Fiél reagierte mit einem Dreierwechsel und brachte unter anderem Fabian Reese, der erstmals seit Dezember wieder für Hertha auf dem Platz stand. Und das zahlte sich fast sofort aus. Pass in die Box von Reese, Vorlage Derry Scherhant, Tor Michael Cuisance. Hertha verkürzte auf 1:2 (72.). Und das sollte es noch nicht gewesen sein. Marten Winkler sorgte kurze Zeit später für den 2:2-Ausgleich. Wieder beteiligt: Fabian Reese, der die Vorlage lieferte. Aber Hamburg blieb dran und bejubelte das 2:3 durch Emir Sahiti nach einem Konter.



Was war denn da los?

Ganz großes Kino. Das war los. Im ersten Heimspiel nach dem einjährigen Todestag von Kay Bernstein spielte Hertha nicht nur im Sondertrikot, das an die legendäre Jacke von Bernstein erinnern sollte, auch die Ostkurve lieferte eine beeindruckende Choreo. Über Ober- und Unterrang erschien der Apfelbaum, den der im Januar 2024 überraschend verstorbene Präsident vor der Hertha-Geschäftsstelle gepflanzt hatte. Und das gleich in zwei verschiedenen Versionen. Dazu die Worte: "Wir haben deinen Baum mit unseren Tränen gegossen, doch wir bleiben auf deinem Weg und ernten die Früchte unserer Überzeugungen."

