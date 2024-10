Volleyball-Bundesliga der Frauen Volleyballerinnen vom SC Potsdam gelingt eindrucksvoller Coup gegen Meister Stuttgart Stand: 31.10.2024 09:09 Uhr

Der SC Potsdam hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen für eine große Überraschung gesorgt. Gegen die klaren Favoritinnen vom MTV Stuttgart konnten die Brandenburgerinnen ohne Satzverlust mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:23) gewinnen und fügten dem amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger damit die erste Saisonniederlage zu.





Potsdam hält an starker Form fest

Vor heimischer Kulisse und knapp 1100 Zuschauern in der MBS-Arena trumpften die Gastgeberinnen von Beginn an mutig und konzentriert auf. Danielle Harbin, Eleanor Holthaus und Sabrina Starks ragten aus einem gut harmonierenden SCP-Team heraus. Die US-Amerikanerin Harbin war mit zwölf Punkten die erfolgreichste Angreiferin auf dem Feld.



Der SC Potsdam musste sich in den ersten sechs Saisonspielen bisher nur dem Schweriner SC geschlagen geben und gehört auf Platz 4 zur Spitzengruppe der Liga. Am Samstag (19 Uhr) treffen die Brandenburgerinnen nun auf den 1. VC Wiesbaden.



