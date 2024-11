Sieg gegen VC Wiesbaden Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam weiter auf Erfolgswelle Stand: 02.11.2024 21:06 Uhr

Die Volleyballerinen des SC Potsdam haben am Samstagabend in der Bundesliga einen klaren Heimsieg gefeiert.



Das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri setzte sich in der Arena am Luftschiffhafen gegen den VC Wiesbaden mit 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) durch.

Damit haben die Brandenburgerinnen in dieser Saison bislang sechs von sieben Bundesliga-Begegnungen gewonnen. In der Tabelle belegen sie Platz drei.



Am kommenden Samstag steht für den SC Potsdam das DVV-Pokal-Achtelfinale auf dem Programm, in der Sporthalle Hämmerlingstraße in Köpenick trifft der SCP auf den Zweitligisten BBSC Berlin.

