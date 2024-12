Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam verliert unglücklich in Schwerin Stand: 07.12.2024 20:33 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam verloren in der Bundesliga am Samstagabend das Verfolgerduell beim SSC Palmberg Schwerin knapp mit 2:3-Sätzen (16:25, 25:21, 13:25, 25:18, 12:15). Zur besten Spielerin des SCP wurde Außenangreiferin Danielle Harbin gewählt.





Schwerin startete furios in die Partie. Die Gastgeberinnen kamen durch ihr erfolgreiches Blockspiel immer wieder zu Breakpunkten. Erst im zweiten Durchgang wachten die Brandenburgerinnen auf, setzten ihr Angriffsspiel konsequent durch und holten sich so den Satz. Im dritten Durchgang gab es dann wieder einen deutlichen Leistungsabfall bei der Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri. Der Durchgang ging mit 25:13 klar an die Schwerinerinnen.



Potsdam stark im vierten Satz

Die Ansprache ihres temperamentvollen Coaches in der Satzpause hatte offenbar einen positiven Effekt, denn im vierten Satz war es wieder ein ganz anderes Auftreten der Potsdamerinnen. Die Angaben waren gefährlicher und die Blocks der Gastgeberinnen kein Faktor mehr. Mit 25:18 ging der Satz deutlich an Potsdam.



Der folgende Tie-Break war umkämpft, Schwerin gelang ein frühes Break und gab dieses nicht mehr ab und so verloren die Potsdamerinnen den entscheidenden Satz denkbar knapp mit 15:12. Durch die unglückliche Niederlage verharrt der SCP auf dem vierten Platz. Schwerin bleibt Dritter.



Der SC Potsdam trifft am Mittwoch, den 18. Dezember, im Halbfinale des DVV-Pokals auf den Dresdner SC in der MBS-Arena in Potsdam.



