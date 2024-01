Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam siegt in Neuwied Stand: 06.01.2024 20:43 Uhr

Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben in der Bundesliga einen souveränen Auswärtssieg beim VC Neuwied 77 gefeiert.



Am Samstag gewannen die Brandenburgerinnen beim punktlosen Schlusslicht deutlich mit 3:0 (25:16, 25:17, 25:17). Das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri liegt mit nun 27 Punkten weiter auf dem vierten Platz in der Tabelle.

Champions League am Mittwoch

Schon am Mittwoch sind die Potsdamerinnen wieder in der Champions League gefordert. Dann steht das Heimspiel gegen Grot Budowlani Lodz an. Die Partie beginnt um 20:30 Uhr in der MBS Arena Potsdam.

Sendung: rbb24 Inforadio, 6.1.2024, 21:15 Uhr