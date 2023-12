Volleyball-Bundesliga SC Potsdam gelingt Überraschungserfolg gegen Spitzenreiter Schwerin Stand: 30.12.2023 19:36 Uhr

Nach vier Niederlagen in Folge ist den Volleyballerinnen des SC Potsdam in der Bundesliga ein überraschender Sieg gegen Tabellenführer Schweriner SC gelungen.

Wie im Rausch

Dabei missglückte der Start ins Spiel. Den ersten Durchgang gaben die Potsdamerinnen mit 18:25 noch deutlich ab. Doch durch ein 25:22 im zweiten Satz gelang den Gastgeberinnen zunächst der Ausgleich - und dann spielten sie sich in einen Rausch: Angeführt von der überragenden Antonia Stautz holten sich die SCP-Frauen auch die folgenden beiden Durchgänge und ließen Schwerin mit 25:16 und 25:20 keine Chance.



Nach 98 Minuten war die Partie vor 2.100 Zuschauern in der MBS Arena vorbei. Die Brandenburgerinnen beenden das Jahr 2023 mit 24 Punkten auf Platz vier. Weiter geht es für sie am Mittwoch, 3. Januar (19 Uhr), mit einem Heimspiel gegen Münster.

