Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam feiert Sieg gegen favorisierte Schwerinerinnen Stand: 24.02.2024 23:05 Uhr

Der SC Potsdam hat in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga der Frauen seinen ersten Sieg eingefahren. Gegen den SSC Schwerin gewannen die Brandenburgerinnen in heimischer Halle am Samstagabend mit 3:2 (24:26, 25:23, 25:13, 24:26, 15:13).

Kampf um gute Ausgangsposition für Playoffs

Die 1.387 Zuschauer in der Potsdamer MBS-Arena bekamen insgesamt 137 Minuten Spitzenvolleyball geboten. In einer spannenden Partie kämpften beide Teams bis zum Ende um jeden Punkt. Wertvollste Spielerin des SCP war Außenangreiferin Rodica Buterez.



In der Zwischenrunde sind die fünf bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga-Hauptrunde unter sich und treten je einmal gegeneinander an. Der Erste startete mit zwölf Punkten, der Fünfte mit null. Es geht um eine möglichst günstige Ausgangsposition für die nachfolgenden Playoffs.



Aktuell ist der SCP mit fünf Punkten Vierter hinter den Topteams der Hauptrunde aus Stuttgart und Schwerin (jeweils 15) und Dresden (9). Zum Auftakt der Zwischenrunde hatte das Team von Trainer Riccardo Boieri beim deutschen Meister MTV Stuttgart verloren.

Sendung: rbb24 Inforadio, 24.02.2024, 22:15 Uhr