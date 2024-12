Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: BR Volleys siegen souverän gegen Lüneburg Stand: 07.12.2024 20:02 Uhr

Die BR Volleys haben ihre Ausnahmestellung in der Volleyball-Bundesliga untermauert. Die Berliner gewannen am Samstagabend das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SVG Lüneburg souverän mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:20). Im DVV-Pokal vor zehn Tagen war es beim 3:2-Sieg der Volleys noch eine deutlich knappere Angelegenheit beider Mannschaften gewesen.

Hanes Volleys-Topscorer

Beim Bundesligaspiel am Samstagabend gingen die ersten beiden Sätze jeweils souverän mit 25:18 an die Hausherren. Der dritte Durchgang war bis zum 19:19 ausgeglichen, ehe die Berliner im Schlussspurt nur noch einen gegnerischen Punkt zuließen. Jake Hanes war mit 13 Punkten zum wiederholten Mal der Berliner Topscorer.



Das nächste Spiel in der Volleyball-Bundesliga für die Volleys steigt am Sonntag, den 15. Dezember, beim ASV Dachau. Anpfiff ist um 15 Uhr.



