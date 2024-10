Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: BR Volleys gelingt Zittersieg in Karlsruhe Stand: 06.10.2024 17:52 Uhr

Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga bei den Baden Volleys Karlsruhe nur mit sehr viel Mühe ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Unter Verzicht auf etliche Stammspieler setzte sich der deutsche Rekordmeister am Sonntag bei den Badenern mit 3:1 (25:17, 28:26, 18:25, 25:22) durch.



Vor 1.400 Zuschauern in der Lina-Radke-Halle drohte den Berlinern sogar der erste Punktverlust in der neuen Saison, als Karlsruhe im vierten Satz schon 20:15 in Führung lag, dann aber einbrach.

BR Volleys feiern Auswärtssieg in Herrsching - Netzhoppers und VCO Berlin verlieren mehr

Karlsruhe werte sich

Schon der zweite Durchgang war für die Berliner zur Zitterpartie geworden. Der Gastgeber erarbeitete sich am Ende drei Satzbälle, ehe Diagonalangreifer Jake Hanes mit seinem Punkt zum 27:26 das Blatt wendete. Ein Ass von Außenangreifer Jan Fornal verschaffte dem Hauptstadtklub schließlich das glückliche Satzende.



Doch Karlsruhe kämpfte unverdrossen weiter und deckte im dritten Abschnitt schonungslos Schwächen beim Kontrahenten auf. Die Berliner blieben in allen Elementen weit unter ihren Möglichkeiten. Selbst im Aufschlag und im Block, gewöhnlich die Stärken der BR Volleys, enttäuschte die Mannschaft.



Erst bei einem Fünf-Punkte-Rückstand im vierten Durchgang (15:20) wachten die Gäste endlich auf und vermieden beim Aufschlag von Nehemiah Mote den drohenden Tiebreak.

Sendung: rbb UM6, 06.10.2024, 18 Uhr