Volleyball Volleyball: BR Volleys ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein - Netzhoppers feiern Bundesliga-Heimsieg

Volleyball: BR Volleys ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein - Netzhoppers feiern Bundesliga-Heimsieg Stand: 06.11.2024 21:11 Uhr

Volleyball-Meister BR Volleys hat den Anfang auf dem Weg zu einem möglichen Titel-Hattrick im DVV-Pokal mit Bravour bewältigt. Die Berliner besiegten die WWK Volleys Herrsching am Mittwochabend mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:16) und zogen damit als erstes Team ins Viertelfinale ein.



Das Duell in der Max-Schmeling-Halle war die Neuauflage des vergangenen Endspiels des DVV-Pokals. Auch vor acht Monaten hieß der Sieger Berlin (3:0). Nach 2023 und 2024 will der siebenmalige Champion nun am 2. März 2025 in der Mannheimer SAP-Arena erneut den Pokal holen.

Volleys-Coach Banks: "Bis hierhin definitiv das wichtigste Spiel der Saison"

Als ungeschlagener Bundesliga-Spitzenreiter ist Berlin national derzeit das Maß aller Dinge. Zuletzt gab es drei Meistertitel in Folge. Berlins Coach Joel Banks bezeichnete die Partie im Vorlauf dennoch als "das bis hierhin definitiv wichtigste Spiel der Saison".



Sein Team spielte konzentriert auf und entschied alle Sätze problemlos für sich. Herrsching, im Vergleich zur Ligapleite gegen Berlin (0:3) personell deutlich verbessert, hatte von Anfang an das Nachsehen. Gegen kein anderes deutsches Team hat Herrsching eine schlechtere Bilanz. Von nun 27 Spielen verlor Herrsching 26. Der einzige Sieg gelang 2017 im DVV-Pokal (3:2).



Auf wen Berlin in der nächsten Runde trifft, ist noch offen. Die weiteren Partien finden am Wochenende statt. Die Auslosung für die Viertelfinalduelle (23. und 24.11.) wird im Anschluss am Sonntagabend (20 Uhr, live auf "Dyn") vorgenommen.

Netzhoppers klettern auf Platz 9

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen haben in der Volleyball-Bundesliga derweil im Kampf um die Play-off-Plätze ein Zeichen gesetzt. Das Team von Trainer Liam Sketcher setzte sich am Mittwochabend gegen den TSV Haching München letztlich klar mit 3:0 (26:24, 25:13, 25:23) durch.



Dabei mussten die Gastgeber ohne ihren besten Angreifer Yann Böhme auskommen, den eine Verletzung am Sprunggelenk plagt. Mit einem Kraftakt im ersten Durchgang legten die Netzhoppers die Basis für ihren Erfolg. Da lag die Mannschaft schon 17:23 zurück, wehrte noch zwei Satzbälle ab, ehe dann ein Block von Lovis Homberger die 1:0-Satzführung brachte. Homberger und Theo Timmermann waren am Ende mit jeweils 14 Punkten die erfolgreichsten Angreifer beim Sieger.



Für die Netzhoppers war es der zweite Sieg im achten Liga-Spiel. In der Tabelle belegen die Brandenburger mit nun sieben Punkten den 9. Platz. Am kommenden Samstag (19 Uhr) sind die Netzhoppers im Achtelfinale des DVV-Pokals bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe gefordert.

