Auslosung des Achtelfinales Viktorias Frauen treffen im DFB-Pokal auf Zweitligist Jena Stand: 19.09.2023 10:02 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena. Das ergab die Auslosung am Montagabend. Der Regionalligist aus Berlin hat in dem Spiel, das am 25. oder 26. November ansteht, Heimrecht.

Viktoria Berlin souverän eine Runde weiter, Stern 1900 geht gegen Köln unter mehr

Turbine bereits ausgeschieden

Die Berlinerinnen hatten sich in den ersten beiden Runden gegen den TSV Barmke und den SV Henstedt-Ulzburg durchgesetzt. Jena schaltete den FC Ingolstadt und den 1. FC Nürnberg aus.



Weitere Vereine aus Berlin und Brandenburg sind nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Der Berlin-Ligist SCF Stern 1900 schied in der 2. Runde klar mit 0:10 gegen den 1. FC Köln aus. Zweitligist Turbine Potsdam musste sich trotz guter Leistung ebenfalls in der 2. Runde Titelverteidiger VfL Wolfsburg mit 0:2 geschlagen geben.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.09.2023, 22:15 Uhr