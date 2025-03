3. Liga Viertes Spiel ohne Sieg - Cottbus enttäuscht gegen Hannover Stand: 11.03.2025 21:27 Uhr

Enttäuschendes 2:2-Unentschieden: Trotz überzeugender Vorstellung verpasst Energie Cottbus den Sieg gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96. Die Durststrecke der Lausitzer wächst an auf vier Spiele ohne volle Punktausbeute.

Energie Cottbus verpasst Sieg nach überlegener Vorstellung und spielt 2:2

Erik Engelhardt erzielt erstes Tor für Cottbus nach seiner Rückkehr

Team von Claus-Dieter Wollitz bleibt auf Rang drei

Fußball-Drittligist Energie Cottbus bleibt auch das vierte Spiel in Serie ohne Sieg. Gegen den Tabellenvorletzten Hannover 96 II spielten die Lausitzer am Dienstagabend nur 2:2 (2:1)-Remis. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Erik Engelhardt (20. Minute) und Lucas Copado (34.). Für die Niedersachsen trafen Valmir Sulejmani (31.) und Eric Uhlmann (53.). In der Nachspielzeit wurde der Cottbuser Abwehrspieler Filip Kusic nach einer Unsportlichkeit vom Platz gestellt.



Mit dem Punktgewinn nach zuvor drei Niederlagen in Folge bleibt Energie Cottbus auf dem dritten Tabellenplatz.

Der Spielverlauf

Nachdem Lucas Copado am Wochenende beim Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken wegen Fieber noch passen musste, war er gegen Hannover wieder dabei und prägte die Anfangsphase durch mehrere Tempodribblings. Auch die erste Torannäherung der Partie ging auf sein Konto, als er im Sechzehner aus halbrechter Position von mehreren Gegenspielern bedrängt abzog, allerdings weit am Gehäuse vorbei.



Nach 20 Minuten war es erneut Copado, der seine Dynamik einsetzte und diesmal in eine traumhafte Vorarbeit ummünzte: Auf der rechten Seite dribbelte sich der 21-Jährige durch den Strafraum und legte ab für Erik Engelhardt, der glänzend per Hacke abschloss zur Führung. Für Engelhardt, der den gelb-gesperrten Timmy Thiele ersetzte, war es der erste Torerfolg im Energie-Trikot nach seiner Rückkehr zur Winterpause.



Doch allzu lang währte die Freude nicht. Die Gäste präsentierten nach einer guten halben Stunde eine clevere wie simple Eckstoß-Variante: Statt einer Flanke brachten sie die Kugel über drei Stationen in den Strafraum, wo Valmir Sulejmani ins lange Eck abzog zum Gleichstand (31.). Die Antwort der Hausherren folgte prompt. Halbauer brachte von der linken Seite eine weite Flanke in den Sechzehner, wo Copado seine Bewacher abschüttelte und nach einer Weiterleitung durch Engelhardt per Kopf abschloss zu erneuten Führung 2:1 (34.). Bis zur Halbzeitpause behielt Energie Cottbus die Oberhand, konnte sich aber keine zwingenden Gelegenheiten mehr erarbeiten.



Kurz nach Wiederanpfiff bewies ein Schlenzer an die Latte des Cottbuser Gehäuses durch Stefano Marino, wie wacklig die Führung der Hausherren war. Und nur wenige Momente später besorgte Eric Uhlmann tatsächlich den erneuten Ausgleich durch einen Abstauber im Fünfmeterraum, nach zwei vergeblichen Rettungsversuchen der Energie-Hintermannschaft (53.).



2:2 - viel zu wenig für tonangebende Lausitzer, die nun zum Angriff bliesen. Angeführt von Spielmacher Tolcay Cigerci drängten sie auf den Ausgleich, etwa mit Abschlüssen durch den eingewechselten Maximilian Krauß (57.), Dominik Pelivan (60.) und Cigerci selbst (64.). Krauß hatte nach seinem Solo auf der linken Seite, wo er drei Spieler umkurvte, kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß - doch Keeper Stahl parierte (90.). Die Hausherren beendeten die Partie gar in Unterzahl: Der am Boden liegende Filip Kusic leistete sich vermeintlich eine Tätlichkeit, als er beim Aufstehen im gegnerischen Strafraum seinen Gegenspieler mit dem Fuß traf - und dafür rot sah. Am Remis änderte das nichts mehr.

Cottbuser Jubeltraube: FC Energie jubelt über Engelhardts Traumtor zum 1:0

Spieler des Tages

Der Druck auf Erik Engelhardt, dessen Rückkehr im Winter beim Anhang durchaus euphorisch registriert wurde, schien so langsam belastende Dimensionen anzunehmen. Immerhin waren bereits acht Drittliga-Partien verstrichen, in denen dem Angreifer kein Tor gelang. Nach 20 Minuten dann der Befreiungsschlag – und was für einer: Eine Vorlage Copados verwertete Engelhardt aus spitzestem Winkel mit der Hacke zur Führung. Auch am zweiten Tor der Cottbuser war er beteiligt, indem er Halbauers Flanke mit dem Kopf auf den Torschützen Copado weiterleitete. Man sah Engelhardt an diesem Abend büffelnd, ackernd, grätschend - und somit genau in der Form, die man sich in der Lausitz vom Stürmer erhofft hatte. Nur im zweiten Durchgang fehlte ihm die entscheidende Durchschlagskraft.

Was war denn da los?

Fünfte Minute der Nachspielzeit, nur 2:2 gegen den Tabellenvorletzten, da dürften die Nerven bei den Cottbusern sicher blank liegen. Und dann leistet sich Filip Kusic eine Unsportlichkeit: Im gegnerischen Sechzehner tritt der am Boden liegende Verteidiger beim Aufstehen seinen Gegenspieler - und wird entsprechend vom Platz gestellt. Oder war die Sache doch ganz anders: Und der eigentlich unschuldige Kusic wollte sich nur vom Boden aufraffen und berührte dabei unglücklich den Spieler hinter sich? Sicher ist: Bei der nächsten Partie am Sonntag (13:30 Uhr) in Sandhausen wird er nicht auf dem Platz stehen.

Zählbares

Neun Anläufe brauchte Erik Engelhardt nach seiner Rückkehr zu Energie Cottbus bis zum ersten Drittliga-Treffer für die Lausitzer

Je zwei Gegentore in den letzten vier Spielen fingen die Cottbuser

Arminia Bielefeld (Platz vier) verkürzte den Abstand auf die drittplatzierten Cottbuser durch einen überraschenden Sieg gegen 1. FC Saarbrücken auf drei Punkte

Das Spiel im Liveticker

