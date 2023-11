Youth League Unions U19 unterliegt Sporting Braga Stand: 29.11.2023 17:46 Uhr

Die Nachwuchsfußballer des 1. FC Union Berlin haben in der Gruppenphase der Uefa Youth League die vierte Niederlage im fünften Spiel hinnehmen müssen. Die Köpenicker U19-Auswahl verlor bei Sporting Braga mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages erzielte für die Portugiesen der 18-jährige Joao de Vasconcelos Faria Goncalves per Linksschuss (31. Minute).

Der Unioner Trainer Marco Grote, der in der Vorwoche noch für die Profis in der Bundesliga an der Seitenlinie stand, sah in der ersten Hälfte eine schwache Vorstellung seiner Schützlinge, die Führung für Braga fiel verdient aus. Erst im zweiten Durchgang fanden die Berliner ins Spiel, ließen ihre Gelegenheiten allerdings ungenutzt.



Im nächsten Spiel empfängt Union Berlin Real Madrid (12.12.).

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.11.2023, 17:15 Uhr