Union zu Gast beim FC Bayern Union-Trainer Bjelica steht in München vor schwierigem Bundesliga-Debüt Stand: 01.12.2023 15:58 Uhr

Seinem ersten Spiel mit Union in Braga folgt für den neuen Trainer Nenad Bjelica die Premiere in der Bundesliga. Zum Start geht es für ihn und sein angeschlagenes Team ausgerechnet zu Rekordmeister Bayern München. Der Coach glaubt an eine Chance.

Fakten zum Spiel

Nach der Premiere in der Champions League bei Sporting Braga (1:1) steht für Unions neuen Trainer Nenad Bjelica am Samstag (15:30 Uhr) in München sein Bundesliga-Spiel an.

Als Spieler bestritt er von Anfang 2001 bis Sommer 2004 65 Bundesliga-Spiele für Kaiserslautern.

Die Bayern sind in dieser Saison insbesonders im Umschaltspiel stark: Sie erzielten 2023/24 die meisten Kontertore (8) und gaben auch die meisten Torschüsse nach Kontern ab.

Bayern-Neuzugang Harry Kane ist bislang der überragende Stürmer in dieser Saison. Mit 18 Toren steht er auf Platz eins der Torjägerliste.

So läuft es sportlich beim FC Bayern

Nach 12 Spielen in der Bundesliga steht der FC Bayern nicht auf dem ersten Platz, Sky-Experte Dietmar Hamann kritisiert die Mannschaft und vor allem Trainer Tuchel (auch nach Kantersiegen) regelmäßig heftig, im DFB-Pokal schieden die Bayern bei Drittligist Saarbrücken aus. Man könnte meinen, die Münchner befinden sich in einer tiefen Krise. Dem ist aber natürlich nicht wirklich so: In der Bundesliga sind sie Tabellenführer Bayer Leverkusen eng auf den Fersen und auch in der Champions League hat die Tuchel-Elf das Achtelfinale bereits vor Beendigung der Gruppenphase souverän erreicht.



Maurice Hauß ist Autor beim Bayern-Fanblog "Miasanrot". Auch er sieht die aktuelle sportliche Situation und die Kritik gelassen. "Es reicht natürlich sehr wenig, damit beim FC Bayern der Krisenmodus ausgerufen wird", sagt Hauß lachend. "Man muss das Ganze deshalb nüchtern betrachten. Nach dem turbulenten Frühjahr mit der Entlassung von Julian Nagelsmann, der knappen Meisterschaft sowie dem Rauswurf von Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn hatte Tuchel jetzt eine gesamte Vorbereitung, um sein Team zu formen", sagt Hauß. "Das Team tut sich noch ein bisschen schwer, seine Spielphilosophie umzusetzen. Das liegt auch daran, dass der Kader sehr dünn besetzt ist und es immer mal wieder Verletzungen gab." Die Mannschaft würde deshalb noch nicht vollständig so spielen, wie Tuchel es sich vorstellt. "Trotzdem befinden wir uns in einer sportlichen Lage, die man als ganz gut betiteln kann", findet Hauß.

Auf diesen Spieler muss Union achten

Sommer-Neuzugang und Weltstar Harry Kane bricht in der Bundesliga derzeit alle Rekorde. Mit 18 Toren in seinen ersten 12 Bundesliga-Spielen hat Kane den 60 Jahre alten Bestwert von Uwe Seeler gebrochen. Nie zuvor hat ein Spieler in den ersten 12 Partien so oft getroffen. Auch der Saisonrekord von Robert Lewandowski mit 41 Toren in einer Spielzeit wackelt bereits jetzt gewaltig. Zum gleichen Zeitpunkt hatte der Pole in der Saison 2020/21 erst 15 Treffer.



"Die einfach Antwort ist natürlich Harry Kane", sagt auch Hauß auf die Frage, welchen Spieler Union am Samstag besonders bewachen muss. "Ich möchte aber trotzdem auch auf Leroy Sane hinweisen. Er spielt eine überragende Saison, unter anderem, weil er an der Seite von Harry Kane deutlich mehr Freiheiten hat. Es erinnert ein wenig an Heung-min Son bei Tottenham, der dort eine ähnliche Rolle hatte und mit Kane ein kongeniales Duo gebildet hat."



"Kane ist nicht der Einzige, der gefährlich sein kann, wenn man solche Spieler wie Sané oder Gnabry oder Müller in der Mannschaft hat", sagte auch Union-Trainer Bjelica auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.



Das bewegt die Fans

Laut Hauß fehlt das ganz große Fan-Thema bei den Bayern-Anhängern aktuell. "Der mögliche Investoreneinstieg bei der DFL ist aber natürlich immer noch ein Punkt, der auch die Fans des FC Bayern umtreibt", sagt er. Am 11. Dezember stimmen die 36 deutschen Profi-Klubs darüber ab, ob ein internationaler Investor Anteile an einer DFL-Tochtergesellschaft erhalten darf und an den Erlösen der Medienrechte beteiligt werden soll. Für den Einstieg bei der DFL soll der mögliche Investor demnach bis zu einer Milliarden Euro zahlen. Bei einer ersten Abstimmung im Mai war der Deal spaktakulär gescheitert, weil zu viele Klubs ihr Veto einlegten. "Die Fans des FC Bayern sehen das Ganze auch weiterhin sehr kritisch", sagt Hauß.



Die Stimmen der Trainer

Nenad Bjelica (Union Berlin): "Wir konnten in Braga mit dem Punkt nicht zufrieden sein, weil wir mehr als 60 Minuten in Überzahlt gespielt haben. (...) Die Stimmung in der Mannschaft ist okay, in München haben wir aber natürlich einen starken Gegner. Wir werden uns aber gut vorbereiten, um ein positives Ergebnis zu holen. (...) Der FC Bayern ist der klare Favorit, das könnte unsere Chance werden."



Thomas Tuchel (FC Bayern München): "Sie haben die Grundordnung geändert, jetzt ist es ein 4-1-4-1. Wir schauen auch die Spiele von den Klubs, wo Bjelica vorher Trainer war. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und die Sachen besser machen."



So könnte Union spielen

Aus Unions typischer Fünferkette wurde unter dem neuen Trainer Bjelica in der Champions League bei Sporting Braga eine Viererkette. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Coach dieses System in der Defensive etablieren will oder ob in München wieder eine Fünferkette auf dem Platz stehen wird. Es ist in jedem Fall wahrscheinlich, dass der Kroate gegen den FC Bayern etwas rotieren wird, um weitere Spieler kennzulernen und auszuprobieren. Kapitän Christopher Trimmel, der in Portugal 90 Minuten auf der Bank saß, könnte ein Kandidat für die Startaufstellung sein. Auch David Fofana ist in der Offensive eine Option für die erste Elf.



"Das System ist das kleinere Problem", sagte Bjelica auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es ist eher eine psychologische Aufgabe", so der Trainer. Mit welchem System er am Samstag spielen wird, wollte Bjelica am Freitag noch nicht verraten.



Fest steht: Sheraldo Becker und Danilho Doekhi werden in München definitiv verletzt fehlen.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Bonucci, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Tousart, Laidouni - D. Fofana, K. Behrens

Die Prognose

Die Ausgangslage könnte klarer nicht sein: Ein auf dem Papier übermächtiger FC Bayern trifft zuhause auf verunsicherte Unioner, die aktuell den vorletzten Tabellenplatz belegen. Es wird einen perfekten Tag und auch ein wenig Glück benötigen, um beim Bjelica-Debüt Punkte aus München mitzunehmen.



Tipp des Gegner-Experten: "Bayern ist in der Champions League jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten ohne eigenes Tor geblieben. Dennoch gehe ich davon aus, dass die Bayern-Offensive in der Bundesliga dieselbe Leistung zeigen wird wie in den letzten Wochen. Deswegen tippe ich auf einen 3:1-Sieg.



Redaktionstipp: Der FC Bayern ist in der aktuellen Verfassung der beiden Teams mehr als nur einer Nummer zu groß für Union. Das Bjelica-Debüt geht verloren, Union unterliegt 0:3.



Sendung: rbbUM6, 01.12.23, 18 Uhr