eilmeldung Wegen winterlicher Witterung Union Berlins Auswärtsspiel in Mainz wegen winterlicher Witterung abgesagt Stand: 18.01.2024 14:17 Uhr

Das Bundesligaspiel des 1. FC Union Berlin bei Mainz 05 am Freitag ist wegen der winterlichen Witterungsbedingungen abgesetzt worden. Das Mainzer Stadion sei gesperrt worden, teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mit.

Wegen des extremen Wintereinbruchs mit Schnee und Eis ist das Bundesliga-Kellerduell des 1. FC Union Berlin bei Mainz 05 abgesetzt worden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit. Die Partie sollte eigentlich am Freitagabend (20:30 Uhr) stattfinden.

"Starke Eisbildung"

Weiter heißt es in der Mitteilung der DFL, dass der Stadionbetreiber der Mainzer Mewa Arena die Spielstätte gesperrt habe. Grund dafür seien "die starke Eisbildung auf den Unterrängen, insbesondere im Stehplatz-Bereich, sowie auf den Anreisewegen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für die Zuschauerinnen und Zuschauer".



Ein neuer Termin soll "zeitnah" bekannt gegeben werden. Alle Tickets für die Partie behalten ihre Gültigkeit.

Bereits die zweite Absage für Union

Für die Berliner ist es schon das zweite Auswärtsspiel, das in dieser Saison witterungsbedingt ausfällt. Die Partie der Köpenicker bei Rekordmeister FC Bayern München war Anfang Dezember vergangenen Jahres wegen des heftigen Wintereinbruchs in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt worden.



Sie soll am kommenden Mittwoch (24. Januar, 20:30 Uhr) nachgeholt werden, womit diese Woche auch als Ausweichtermin für das Spiel in Mainz wegfallen dürfte. Anders als vor dem Spiel in München war die Mannschaft der Berliner aber noch nicht zum Auswärtsspiel gereist, sondern weilt noch in Berlin, wie der Klub bestätigte.



Man habe "nun das Trainingsprogramm angepasst und wir bereiten uns auf das Spiel in München vor", teilte Christian Arbeit, Unions Geschäftsführer Kommunikation, mit.

