Präsident Zingler schreibt den Mitgliedern Union Berlin trägt Champions-League-Heimspiele im Olympiastadion aus

Union Berlin trägt Champions-League-Heimspiele im Olympiastadion aus Stand: 03.07.2023 18:12 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen: Der 1. FC Union Berlin wird seine Spiele in der Champions League im Olympiastadion austragen. Das teilte Präsident Dirk Zingler am Montag den Mitgliedern mit.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin wird für seine Heimspiele in der Champions League ins Olympiastadion ziehen. Das teilte Vereinspräsident Dirk Zingler den Mitgliedern am Montagabend in einem Schreiben mit. Lediglich die Partien in der Youth League sollen kommende Saison im heimischen Stadion An der Alten Försterei in Köpenick stattfinden.



Der Präsident berichtet in dem Brief, dass es in den letzten Wochen viele Gespräche zu dieser wichtigen Entscheidung gegeben habe. "Wir mussten uns in diesen Gesprächen nie gegenseitig darauf hinweisen, wie wichtig die Alte Försterei für uns ist. Aber wir haben schnell festgestellt, wie bedeutend es eben auch ist, vielen Unionern die Möglichkeit zu geben, diese für uns außerordentlichen Spiele live erleben zu können. Auch unseren eigenen Sponsoren und den vielen älteren Unionern, die sich Spiele in unserem Stadion seit vielen Jahrzehnten auf den sowieso schon wenigen Sitzplätzen anschauen“, schreibt Zingler. Deshalb habe man sich für die Ausrichtung der Spiele im Olympiastadion entschieden.

Sendung: rbb24, 03.07.2023, 21:45 Uhr