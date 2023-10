Jetzt live hören und im Ticker Union Berlin feiert gegen Sporting Braga Heimpremiere in der Champions League Stand: 03.10.2023 18:05 Uhr

Heimpremiere in der Champions League für den 1. FC Union Berlin: Am Tag der Deutschen Einheit empfangen die Köpenicker im zweiten Gruppenspiel Sporting Braga aus Portugal - am anderen Stadtende im Olympiastadion. Auch diese Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Union Berlin in voller Länge.

Es ist die nächste europäische Premiere für die Fußballer des 1. FC Union Berlin: Zum ersten Mal absolvieren die Köpenicker am Dienstagabend ein Heimspiel in der Champions League. Zwei Wochen nach der knappen Auswärts-Niederlage bei Real Madrid im ersten Königsklassen-Spiel der Vereinsgeschichte empfängt der 1. FC Union am Tag der Deutschen Einheit nun Sporting Braga aus Portugal.



Nach wettbewerbsübergreifend zuletzt fünf verlorenen Partien in Serie ist es für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nicht nur im Rennen der "Champions League"-Gruppe C ein Schlüsselspiel.

Heimspiel im Olympiastadion

Ein Schlüsselspiel vor ungewohnt großer Kulisse: Exakt 73.345 Zuschauer erwartet Union Berlin am Dienstag zum seinem ersten Champions-League-Heimspiel überhaupt. Das Olympiastadion, in das die Berliner für ihre Heimauftritte in der Königsklasse ausweichen, ist damit ausverkauft. Dass die fehlende Vertrautheit im Vergleich zum Stadion an der Alten Försterei kompensiert werden kann, bezweifelt Union-Trainer Fischer nicht. Allerdings betonte der Schweizer am Montag: "Da braucht es diesen 12. Mann."



Entscheiden wird das Spiel am Dienstag natürlich dennoch auf dem Rasen im Elf-gegen-elf. Dort trifft Fischers Mannschaft, die zuletzt zumindest teilweise mit jeweils ungewohnter offensiver Ineffizienz und defensiver Fehleranfälligkeit zu kämpfen hatte, auf einen sehr offensiven Gegner. Braga führt die portugiesische Liga aktuell mit 18 Toren in dieser Kategorie an, hat allerdings auch bereits 13 Gegentreffer kassiert. "Wir müssen kompakter sein, als wir es in den letzten Spielen gezeigt haben. Wir müssen effizienter sein. Wenn du dir so viele Möglichkeiten hart erarbeitest, musst du dich auch belohnen", forderte Urs Fischer am Montag.

Die Startaufstellung des 1. FC Union

Rönnow - Diogo Leite, Bonucci, Doekhi - Gosens, Haberer, Kral, Tousart, Juranovic - Behrens, Becker



Das Spiel im Liveticker

