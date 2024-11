Weiterhin kein Tor erzielt Turbine Potsdam bleibt auch in Leverkusen ohne Chance Stand: 10.11.2024 16:52 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam müssen die nächste Niederlage in der Bundesliga hinnehmen. Bei Bayer 04 Leverkusen verloren die Aufsteigerinnen deutlich mit 0:3 (0:2). Kristin Kögel (4.) erzielte die Führung für die Gastgeberinnen, danach trafen Cornelia Kramer (13.) und Lilly Turanyi (62.). Weiter ohne eigenen Torerfolg bleiben die Brandenburgerinnen mit erst einem Punkt nach dem neunten Saison-Spiel das Liga-Schlusslicht.



Verletzungen werfen Turbine weiter zurück

Die Viertplatzierten aus Leverkusen, diesmal angeleitet von Friederike Mehring, die den Gelb-Rot gesperrten Trainer Roberto Pätzold an der Seitenlinie vertrat, wurden im heimischen Ulrich-Haberland-Stadion von Beginn an der Favoritenrolle gerecht. Kögel nutzte nach einer Ecke den Fehlgriff von Potsdams Torhüterin Vanessa Fischer und drückte den Ball inmitten der unsortierten Abwehr über die Linie. Keine neun Minuten später schlug es via Konter erneut ein.



Turbine mühte sich derweil hauptsächlich im eigenen Strafraum ab und war nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Defensivspielerin Flavia Lüscher in der 30. Minute zusätzlich gefordert. In dem ohnehin stark geschwächten Kader fiel ab der 77. Minute zudem Irena Kuznezov aus. Es war einer gewissen Zurückhaltung der Bayer-Spielerinnen zu verdanken, dass die Gegentrefferzahl der Potsdamerinnen nach der Pause nur auf insgesamt 28 in dieser Saison anstieg.

Kein Aufbäumen unter Kurt Russ

Seit knapp einem Monat steht der Österreicher Kurt Russ bei Turbine Potsdam an der Seitenlinie. Aber auch der neue Trainer und sein Team konnten bisher nicht den nötigen Impuls finden, um die Potsdamerinnen wieder in die Spur zu bringen. Am kommenden Samstag (16. November) muss Turbine auswärts beim siebenfachen Meister und Spitzenreiter Wolfsburg ran. Beide Mannschaften trennen aktuell Welten.



Sendung: rbb UM6, 10.11.2024, 18:00 Uhr