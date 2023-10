2. Fußball-Bundesliga der Frauen Turbine gelingt in Gütersloh der zweite Sieg in Serie Stand: 01.10.2023 17:12 Uhr

Turbine Potsdam ist in der 2. Frauen-Fußball-Bundesliga der zweite Sieg in Folge gelungen. Beim bislang ungeschlagenen Tabellenzweiten FSV Gütersloh gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag vor 291 Zuschauern mit 1:0. Den Siegtreffer für Turbine erzielte Laura Lindner in der 68. Spielminute nach Flanke von Adrienne Jordan.



Die 29-Jährige Lindner ist eigentlich Kapitänin der zweiten Turbine-Mannschaft, spielte dort bisher vor allem wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen. Nun aber habe man "trainingstechnisch" eine gute Lösung gefunden, so Trainer Dirk Heinrichs im Gespräch mit rbb|24. Lindner habe eben einen Torriecher, "und wenn ich so eine Spielerin im Verein habe, dann muss ich darauf zurückgreifen", sagte er.

Der Trainer ist zufrieden

Ansonsten zeigte sich Heinrichs sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Die schwächere erste Halbzeit müsse er auf seine Kappe nehmen. Die Idee, den Gegner mit einem ungewohnten 4-4-2-System und tieferem Mittelfeld-Pressing zu überraschen, habe nicht funktioniert und zu wenig Zugriff seiner Mannschaft geführt. Immerhin ein Pfostenschuss durch Viktoria Schwalm in deren 100. Pflichtspiel für Turbine sprang trotzdem heraus (21. Minute). In der Halbzeit habe man dann dennoch auf das bewährte 3-5-2 umgestellt und fortan besser agiert, so Heinrichs.



Der ungewohnte Kunstrasen-Platz habe hingegen keine große Rolle gespielt. Zwar sei er, zumal in Gütersloh besonders stumpf, stellenweise unberechenbar. Dafür aber habe man aber auch unter der Woche auf einem ähnlichen Platz trainiert und überhaupt dürfe das nie als Ausrede herhalten.

Insgesamt zeigte sich Heinrichs mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: "Wenn wir den Ball haben, spielen wir schon keinen schlechten Fußball. Das sieht schon nicht schlecht aus." Lediglich im Spiel gegen den Ball, insbesondere im Anlaufverhalten, könne sich das Team noch verbessern.



Dank des Auswärtssieges liegt Potsdam nun mit sechs Punkten aus fünf Spielen auf Rang neun der Tabelle. Weiter geht es für Turbine am Sonntag, den 8. Oktober (14 Uhr), dann im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt.

Sendung: rbb24, 01.10.2023, 18 Uhr