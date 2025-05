Fußball-Bundesliga Treffer in letzter Sekunde: Joker Ilic lässt Union zum Saisonabschluss in Augsburg jubeln Stand: 17.05.2025 17:35 Uhr

Saisonabschluss geglückt: Durch einen Treffer in letzter Sekunde verabschiedet sich der 1. FC Union Berlin mit einem Sieg in Augsburg aus der Spielzeit. Lange waren sie dabei offensiv harmlos, doch Joker Ilic brachte die Wende.

Zum Saisonabschluss der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin noch einmal einen Sieg geholt. Die Köpenicker gewannen auswärts mit 2:1 (0:1) beim FC Augsburg und beendeten die Saison somit mit 40 Zählern auf Rang 13. Die Treffer für die "Eisernen" erzielte der eingewechselte Andrej Ilic (69. und 90+4)

Der Spielverlauf

In der Augsburger WWK-Arena erwischten die Gastgeber den besseren Start, hatten mehr vom Ball und kamen über Umschaltmomente zu guten Chancen. Erst nach gut 20 Minuten wurden die Köpenicker dann defensiv stabiler und ließen kaum noch Konter zu. Offensiv zeigten sie hingegen nur wenig Bemühungen, wodurch die Partie lange vor sich hinplätscherte.

Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren dann aber doch zu. Nach einem Fehlpass von Unions Rani Khedira landete der Ball schnell hinter der Verteidigungskette bei Phillip Tietz, der im Duell mit Schwolow cool blieb und zum Augsburger 1:0 verwandelte (41.). Die Berliner verloren daraufhin völlig die Konzentration und konnten froh sein, zur Pause nicht noch höher zurückgelegen zu haben.



Nach dem Wiederanpfiff neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, Chancen gab es kaum. Dann bewies Union-Trainer Steffen Baumgart jedoch ein glückliches Händchen und brachte in der 61. Minute Andrej Ilic in die Partie. Und der dankte es ihm nur acht Minuten später. Aus dem Nichts war Mitspieler Benedict Hollerbach plötzlich links im Strafraum völlig frei und zog ab. Seinen eigentlich ziemlich zentralen Schuss rutschte Augsburgs Keeper Finn Dahmen durch die Hände und prallte von dessen Gesicht direkt vor die Füße von Stürmer Ilic, der nur noch einschieben musste.



Und mit der letzten Szene des Spiels sicherte der Serbe den Eisernen sogar noch den Sieg. Eine Hereingabe von Khedria landete am langen Pfosten bei Ilic, der den Ball wuchtvoll zum 2:1 ins rechte Eck hämmerte. Nach kurzer Abseitsüberprüfung gab Schiedsrichter Brych den Treffer und pfiff das Spiel danach nicht wieder an.

Was war denn da los?

Für Schiedsrichter Dr. Felix Brych war es das letzte Spiel seiner Karriere. Nach 359 Bundesligaspielen hängt der 49-Jährige die Pfeife an den Nagel und wurde in Augsburg feierlich verabschiedet. Auch Unions Geschäftsführer Horst Heldt hatte ein kleines Abschiedsgeschenk im Gepäck (siehe Foto).



Auf seinen letzten Anpfiff musste Brych allerdings ein bisschen länger warten als geplant. Der Start der Partie verzögerte sich, nachdem dem wachen Auge des Augsburger Platzwarts ein Loch im Tornetz aufgefallen war, das zunächst geflickt werden musste. Dabei das Allround-Werkzeug der Wahl: eine Rolle Klebeband.

Zählbares

Angstgegner Augsburg: Auch das zwölfte Bundesliga-Duell mit den bayerischen Schwaben konnte Union nicht für sich entscheiden. Sechs Niederlagen, vier Unentschieden und nur ein Sieg – so die maue Bilanz gegen den FCA

Der scheidende Alexander Schwolow hütet noch einmal das eiserne Tor, er stand zuletzt am 19. Spieltag beim 0:3 auf St. Pauli zwischen den Pfosten, das ist fast 4 Monate her

Bis zum Tor von Ilic blieb Union 60 Minuten lang ohne Torschuss

