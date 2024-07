Spielplan der 3. Liga Spielplan der 3. Liga: Energie Cottbus startet gegen Arminia Bielefeld Stand: 09.07.2024 14:54 Uhr

Energie Cottbus startet mit einem Heimspiel in die 3. Fußball-Liga. Der Aufsteiger empfängt am ersten August-Wochenende Arminia Bielefeld in der Lausitz. Eine Woche später bestreiten die Cottbuser ihr erstes Auswärtsspiel der Saison bei Dynamo Dresden. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervor.



Das letzte Heimspiel des Jahres wird Energie Mitte Dezember gegen den Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock bestreiten. Zum Saisonfinale am 17. Juni 2025 ist der FC Ingolstadt bei den Brandenburgern zu Gast.

Der Spielplan im Überblick:



(Fett gedruckt sind die Heimspiel-Gegner von Energie Cottbus)



1. Spieltag: Arminia Bielefeld (03.-04.08.2024; Rückspiel: 17.-19.01.2025)



2. Spieltag: Dynamo Dresden (09.-11.08.; Rückspiel: 24.-26.01.)



3. Spieltag: Alemannia Aachen (23.-25.08.; Rückspiel: 31.01.-02.02.)



4. Spieltag: Wehen Wiesbaden (30.08.-01.09.; Rückspiel: 07.-09.02.)



5. Spieltag: SC Verl (13.-15.09.; Rückspiel: 14.-16.02.)



6. Spieltag: VfB Stuttgart II (20.-22.09.; Rückspiel: 21.-23.02)



7. Spieltag: VfL Osnabrück (24.-25.09.; Rückspiel: 28.02.-02.03.)



8. Spieltag: 1. FC Saarbrücken (27.-29.09.; Rückspiel: 07.-09.03.)



9. Spieltag: Hannover 96 II (04.-06.10.; Rückspiel: 11.-12.03.)



10. Spieltag: SV Sandhausen (18.-20.10.; Rückspiel: 14.-16.03.)

11. Spieltag: Erzgebirge Aue (22.-23.10.; Rückspiel: 28.-30.03.)



12. Spieltag: 1860 München (25.-27.10.; Rückspiel: 04.-06.04.)



13. Spieltag: Rot-Weiss Essen (01.-03.11; Rückspiel: 08.-09.04.)



14. Spieltag: Borussia Dortmund II (08.-10.11.; Rückspiel: 11.-13.04.)



15. Spieltag: Viktoria Köln (22.-24.11.; Rückspiel: 19.-20.04.)



16. Spieltag: SpVgg Unterhaching (29.11.-01.12.; Rückspiel: 25.-27.04.)



17. Spieltag: Waldhof Mannheim (06.-08.12.; Rückspiel: 02.-04.05.)



18. Spieltag: Hansa Rostock (13.-15.12.; Rückspiel: 09.-11.05.)



19. Spieltag: FC Ingolstadt (20.-22.12; Rückspiel: 17.05.)

