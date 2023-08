Transgender Schwimm-Weltcup in Berlin mit "offener Kategorie" Stand: 16.08.2023 15:34 Uhr

Der Schwimm-Weltverband World Aquatics führt als erster großer Sportverband der Welt beim im Oktober in Berlin stattfindenden Weltcup Wettbewerbe in der "offenen Kategorie" ein. In dieser können dann auch Transgender-Athletinnen und Athleten teilnehmen, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.

"Bahnbrechendes Pilotprojekt"

"Dieses bahnbrechende Pilotprojekt unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Organisation für Inklusion, die Schwimmer aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten willkommen heißt", so der Verband World Aquatics.



Die offene Kategorie wird ihr Debüt mit 50- und 100-Meter-Rennen in allen Schwimmarten geben. Weitere Wettbewerbe könnten hinzugefügt werden, hieß es. "Berlin ist begeistert, diese bahnbrechende Initiative mit der vollen Unterstützung des Deutschen Schwimm-Verbandes zu unterstützen", sagte DSV-Vizepräsident Kai Morgenroth.

