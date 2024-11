3:0 gegen den BBSC Berlin SC Potsdam zieht souverän ins Pokal-Achtelfinale ein Stand: 09.11.2024 19:57 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind am Samstag mit einem 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)-Sieg beim Zweitliga-Achten BBSC Berlin ins Viertelfinale des deutschen Pokalwettbewerbs eingezogen. Vor 250 Zuschauern in der Sporthalle Hämmerlingstraße in Köpenick kontrollierte der Bundesligist aus Brandenburg das Geschehen weitgehend eindeutig und wenig überraschend.



Punktabzug für Volleyballerinnen des SC Potsdam mehr

Finale findet im März statt

Gegen die Angriffswucht der Potsdamerinnen Danielle Harbin und Eleanor Holthaus fand die BBSC-Abwehr kaum Mittel. Die beiden US-Amerikanerinnen waren mit je elf Punkten auch die Topscorerinnen im Siegerteam.



Die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri stand bereits dreimal im Pokalfinale (2021, 2023 und 2024) und befindet sich momentan in einer starken Verfassung. In zehn Pflichtspielen kassierte man nur eine Niederlage. Der SC Potsdam ist damit seiner Favoritenrolle gerecht geworden und kann sich nun auf das Viertelfinale freuen. Die Auslosung der Duelle findet am Sonntag (10. November) ebenfalls in der Ballsporthalle Köpenick statt. Das Pokalfinale steigt am 2. März 2025 in Mannheim.



Sendung: rbb24, 09.11.24, 22:00 Uhr