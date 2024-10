Volleyball-Bundesliga SC Potsdam siegt beim USC Münster in der Volleyball-Bundesliga im Schnelldurchgang Stand: 26.10.2024 21:45 Uhr

Der SC Potsdam hat am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga beim USC Münster gewonnen. Die Brandenburgerinnen setzten sich mit 3:0 (25:11, 25:21, 25:22) durch. Für das neuformierte Team von Trainer Riccardo Boieri war es bereits der vierte Sieg im fünften Ligaspiel.

Furios im ersten Satz

Dem SCP gelang ein perfekter Start. Mit 25:11 ließen sie den Münsteranerinnen im ersten Satz in nur 16 Minuten keine Chance. Und auch wenn sich die Gastgeberinnen danach etwas fingen – gefährlich werden konnten sie Potsdam an diesem Abend vor 1.143 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel nicht.



Mit 25:21 und 25:22 gingen auch die Durchgänge zwei und drei an die Brandenburgerinnen. Gerade einmal eine gute Stunde dauerte es, bis der klare Sieg schlussendlich feststand. Danielle Harbin überzeugte dabei einmal mehr als wertvollste Spielerin.

Nun warten die Meister- und Pokalsiegerinnen aus Stuttgart

In der Tabelle belegen die Potsdamerinnen weiterhin den vierten Platz. Weiter geht es für den SCP bereits am kommenden Mittwoch. Dann reist der MTV Stuttgart in die brandenburgische Landeshauptstadt und damit der deutsche Topklub der jüngeren Vergangenheit: In der Vorsaison holten die Stuttgarterinnen Meisterschaft und Pokal – durch einen Sieg gegen den SC Potsdam. Das Spitzenspiel in der MBS Arena beginnt um 20 Uhr.

Sendung: rbb24, 26.10.2024, 21:45 Uhr