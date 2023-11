DVV-Pokal der Frauen SC Potsdam sichert Viertelfinaleinzug mit klarem Sieg gegen Neuwied Stand: 05.11.2023 08:12 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben souverän das Viertelfinale des DVV-Pokals der Frauen erreicht. Die Finalistinnen der Vorsaison gewannen am Samstagabend ihr Achtelfinalspiel beim Bundesliga-Konkurrenten VC Neuwied glatt mit 3:0 (25:13; 25:21; 25:21) nach Sätzen.

Taubner überzeugt als "Spielerin des Spiels"

Die klar favorisierten Potsdamerinnen starteten stark in die Partie und erspielten sich eine frühe 3:0-Führung. Zwar fand anschließend auch Neuwied zunehmend besser in die Partie: Das Spiel war allerdings insgesamt klar vom SC Potsdam geprägt war. Angeführt von der zur "Spielerin des Spiels" gewählten Tara Taubner baute er seine Führung im ersten Satz weiter aus und erlaubten es Trainer Riccardo Boieri so auch, viel zu rotieren. Per Ass verwandelte Taubner den ersten Satzball zum 25:13 und damit zum 1:0 nach Sätzen.

SC Potsdam gewinnt problemlos gegen Neuwied mehr

Die Sätze zwei und drei waren dann deutlich ausgeglichener. Zwar erspielten sich die Potsdamerinnen durch eine Aufschlagserie von Hikka Hujanen eine deutliche 11:3-Führung, die Neuwied in der Folge allerdings schnell wieder verkürzte. Dennoch ging auch der zweite Satz mit 25:21 schließlich an den SC Potsdam.



Der gab sich auch im dritten und letzten Satz anschließend keine Blöße: Mit 5:0 starteten die Gäste in diesen und schienen das Spiel so bereits entschieden zu haben. Allerdings bäumte sich auch Neuwied noch einmal auf, übernahm mit einem überraschenden 8:0-Lauf eine 8:5-Führung, die kurz darauf auf fünf Zähler anwuchs (15:10). Potsdam erholte sich von diesem Rückstand allerdings schnell, nutzte schließlich seinen zweiten Matchball zum 25:21 und gewann die Partie so mit 3:0.

Sendung: rbb24, 04.11.2023, 21:45 Uhr