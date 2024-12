2. Frauen-Bundesliga Remis im Topspiel: Union untermauert Aufstiegsambitionen Stand: 08.12.2024 16:02 Uhr

Das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum endet Remis. In einem zunächst ausgeglichenen Spiel erhöhten die Köpenickerinnen den Druck in der Schlussphase -zu spät.

Im Topspiel der 2. Frauen-Bundesliga hat Union Berlin Remis gespielt. Das Duell gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten VfL Bochum endete 1:1 (1:1). Die Tore erzielten Pia Metzker für Union (22. Minute) und Nina Kerhof für Bochum (29.).



Damit verteidigte Union Rang zwei hinter Spitzenreiter 1. FC Nürnberg. Die drei Bestplatzierten sind aufstiegsberechtigt.

Viel Kampf im ersten Durchgang

Bislang mussten die Köpenickerinnen in der laufenden Spielzeit nur gegen Eintracht Frankfurt Niederlagen hinnehmen: zuerst in der Liga gegen die zweite Auswahl der Hessinnen, zuletzt im Pokal gegen die Profis. Entsprechend als favorisiert galt das Team im Vorfeld gegen die Bochumer Gäste, die in der Tabelle drei Punkte hinter Union lagen. Tatsächlich entwickelte sich rasch ein kampfbetontes Spiel. Zwei gelbe Karten in der ersten Viertelstunde, je eine auf beiden Seiten, unterstrichen, dass es um viel ging.



Die Führung der Gastgerinnen fiel sprichwörtlich aus heiterem Himmel, als Torhüterin Kari Närdemann einen hohen Freistoß aus dem Halbfeld nicht entscheidend zu fassen bekam und der Ball Pia Metzker vor die Füße fiel, die zum 1:0 abstaubte (22.).



Doch die Bochumerinnen ließen sich vom Rückstand nicht beeindrucken. Nach einer knappen halben Stunde kombinierten sich die Gäste an die Strafraumkante, von wo Nina Kerkhof den Ball ins lange Eck manövrierte (29.).

Union wacht spät auf

Nach der Pause büßte die Partie an Intensität ein, das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend auf Höhe der Mittellinie, die Teams zeigten nicht mehr die gleiche Entschlossenheit vom ersten Durchgang. Doch in der beginnenden Schlussphase drückte Union wieder: Erst rauschte ein Distanzschuss von Lisa Heiseler am Pfosten vorbei (71.), dann legte Eleni Markou den Ball nach flinkem Kombinationsspiel aus zehn Metern knapp am Tor vorbei (75.) und wenig später scheiterte Antonia Halverkamps von der Strafraumgrenze nur an der stark parierenden Närdemann (81.). Das Heimteam war dem Sieg nun deutlich näher als die Gäste.



Die Bochumerinnen reagierten nur noch auf Unioner Angriffsversuche, für sie galt es ausschließlich, das Remis zu verteidigen - was ihnen letztlich gelang.

