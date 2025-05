2. Bundesliga Mittelstürmer Grönning wechselt zum Sommer offiziell zu Hertha Stand: 06.05.2025 15:41 Uhr

Es war bereits seit mehreren Monaten mehr oder weniger klar, doch ist nun offiziell: Sebastian Grönning wechselt zur neuen Saison vom FC Ingolstadt zu Hertha BSC. Das verkündete der Hauptstadtklub am Dienstagnachmittag. Da der Mittelstürmer nach Ablauf seines Vertrags nach Berlin kommt, ist er ablösefrei.



"Sebastian ist ein klassischer Zielspieler, ein Angreifer, der mit seiner Größe und Physis viel Präsenz und Torgefahr im Strafraum ausstrahlt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Hertha BSC entschieden hat. Er wird unserem Angriff zusätzliche Elemente verleihen", erklärte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

Zwei weitere Transfers sollen schon feststehen

"Für einen großen Traditionsverein wie Hertha BSC zu spielen ist eine Herausforderung, die ich unbedingt wahrnehmen wollte", zeigt sich Grönning euphorisch. "Ich habe richtig Lust darauf, in diesem Trikot um Punkte zu kämpfen und möchte mit möglichst vielen Toren zum Erfolg des Teams beitragen."



Der Däne erzielte in 43 Drittligaspielen für Ingolstadt 24 Tore. Zuvor ist der 28-Jährige bereits viel in der Fußballwelt herumgekommen, spielte schon in seiner Heimat, Spanien, Griechenland und Südkorea.



Grönnings Wechsel soll bereits im vergangenen Winter festgezurrt worden sein. Auch die Verpflichtungen von Innenverteidiger Niklas Kolbe (SSV Ulm) und Mittelfelspieler Leon Jensen (Karlsruher SC) sollen bereits feststehen und nur noch auf ihre Verkündung warten.

