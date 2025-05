Streckenverlauf, Sperrungen, Preise Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Berliner S25-Lauf Stand: 06.05.2025 17:33 Uhr

Am Sonntag nehmen voraussichtlich wieder Tausende Läuferinnen und Läufer an der 44. Auflage des S25-Laufs in Berlin teil.

Welche Läufe gibt es?

5-Kilometer-Lauf (Start 08:30 Uhr)

S25-Teamrun (Start 08:30 Uhr)

25 Kilometer (Start 09:00 Uhr)

5 x 5 km Staffel (Start 09:00 Uhr)

Kinderlauf (Start 09:45 Uhr)

10-Kilometer-Lauf (Start 10:30 Uhr)

Halbmarathon (Start 10:30 Uhr)

Unbekannte Meister So manche Sportart, die in anderen Teilen der Welt die Massen begeistert, fristet in Deutschland ein Schattendasein. Ilja Behnisch stellt fünf Bundesligisten aus Berlin und Brandenburg vor, die nur wenigen bekannt sein dürften. So manche Sportart, die in anderen Teilen der Welt die Massen begeistert, fristet in Deutschland ein Schattendasein. Ilja Behnisch stellt fünf Bundesligisten aus Berlin und Brandenburg vor, die nur wenigen bekannt sein dürften. mehr

Wie funktioniert der S25-Teamrun?

Es bilden sich Fünfer-Teams, oft bestehend aus Freunden, Familienmitgliedern oder Arbeitsteams. Zusammen bewältigen sie eine fünf Kilometer lange Strecke durch den Olympiapark, Zieleinlauf ist im Olympiastadion. Dort werden alle fünf Zeiten einer Gruppe addiert und gemeinsam gewertet. Es erfolgt also keine Einzelwertung.

Wie verläuft die Strecke?

Zunächst laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie geplant vom Olympiastadion Richtung Theodor-Heuss-Platz. Weiter geht es dann über die Heerstraße, die Jafféstraße und auf die Eichkampstraße, den Königsweg und den Kronprinzessinnenweg. Anschließend verläuft die Strecke südlich über die Havelchaussee entlang der Havel zurück zum Olympiapark und ins Olympiastadion, wo der Zieleinlauf ergfolgt.



Aufgrund der Sperrung der maroden Ringbahnbrücke auf der A100 änderte sich der ursprünglich geplante Verlauf der 25 Kilometer langen Strecke. So geht es nun durch den Grunewald, statt durch die Innenstadt und vorbei an der Siegessäule.

Wo und wann gibt es Straßensperrungen?

Genau an jenen Orten wird es von ca. 8 bis 14 Uhr zu Straßensperrungen kommen, die auch den BVG-Verkehr betreffen werden. Spätestens ab 7 Uhr sollen die Sperrungen an der Heerstraße/Pichelsdorfer Straße in Spandau aufgebaut werden.

Was bereits über das NFL-Spiel in Berlin bekannt ist Nachdem die National Football League (NFL) aus den USA in den vergangenen Jahren bereits in Frankfurt und München gastierte, kommt sie 2025 nach Berlin. Hier kommen dazu die wichtigsten Fragen und Antworten. Nachdem die National Football League (NFL) aus den USA in den vergangenen Jahren bereits in Frankfurt und München gastierte, kommt sie 2025 nach Berlin. Hier kommen dazu die wichtigsten Fragen und Antworten. mehr

Was bekommt man für sein Geld?

Mit der Anmeldung können die Läuferinnen und Läufer verschiedene Angebote nutzen: Versicherung, Zeitmessung mit Transponder am Fuß, mehrere Verpflegungspunkte und Toiletten an den Strecken. Darüber hinaus gibt es Verpflegungsmöglichkeiten hinter der Ziellinie, Einzelwertungen, eine Finisher-Medaille eine Online-Urkunde mit dem persönlichen Ergebnis. BVG-Tickets gibt es auch, allerdings nur für die Staffellaufenden.



Eine Rückerstattung der Anmeldungsgebühren im beispielsweise Krankheitsfall ist ausgeschlossen, jedoch können Tickets auf andere Events im gleichen Kalenderjahr umgebucht werden.

Kann man sich noch anmelden?

Regulär sind sämtliche Anmeldefristen abgelaufen. Bis zum 27. April konnten sich Läuferinnen und Läufer zuletzt noch anmelden. Allerdings gibt es die Möglichkeit der Nachmeldung, die jedoch merklich teurer daherkommt - bis zu 20 Euro müssen Nachzügler zusätzlich zahlen.



Die Anmeldung ist allerdings nur so lange möglich, wie es noch genügend Startplätze gibt. Für den 5-Kilometer-Lauf und S25-TeamRun im Olympiapark gibt es beispielsweise keine Verfügbarkeiten mehr. Auch die 5x5-Staffel und der Kinderlauf sind bereits ausgebucht. Die 10- und 25-Kilometerstrecken sowie der Halbmarathon haben noch Plätze frei.

Wie kann man beim Lauf zuschauen?

Interessierte die Teilnehmenden an der Strecke unterstützen. Zuschauer sind ohne Eintrittskarte im Zielort Olympiastadion zugelassen. Im Stadion sind die Blöcke Q bis T geöffnet. Es dürfen nur Taschen der Grüße bis maximal A4 mitgebracht werden.



Auf dem Olympiagelände findet erneut das "Lauf-Festival" statt. Es beinhaltet Live-Musik, Aktivitäten für Kinder, Food Trucks und ein Areal zum Entspannen.

Sendung: rbb Der Tag, 06.05.2025, 18 Uhr