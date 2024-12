Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Zehlendorf verliert bei Torfestival, der BFC Dynamo jubelt spät Stand: 06.12.2024 21:40 Uhr

Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat Aufsteiger Hertha Zehlendorf in Zwickau zwar ein spektakuläres Spiel hingelegt, den Abwärtstrend aber nicht stoppen können. Mit 3:4 (0:1) unterlagen die Berliner in Sachsen, es war die sechste Niederlage in Folge. So waren die Treffer von Serhat Polat zum 1:1 (52. Minute), Abdulkadir Beyazit zum 2:3 (77.) und Jake-Robert Wilton zum 3:4 (90. +3) letztlich zu wenig und Hertha 03 verbleibt mit 16 Punkten auf Rang 15.



Allerdings täuscht das knappe Endresultat etwas über die Kräfteverhältnisse hinweg. Das nun neun Spiele ungeschlagene Zwickau war über weite Strecken der Partie die klar dominierende Mannschaft.

Hertha II mit dem ersten Unentschieden der Saison

Ebenfalls spät traf der BFC Dynamo beim Gastspiel in Jena. Der Treffer von Julian Wießmeier fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit und bedeutete ein letztlich leistungsgerechtes 1:1 (0:1). Womöglich wäre für die Berliner sogar mehr drin gewesen. Doch Bennedikt Wüstenhagen traf in der elften Minute nur den Pfosten, ein Kopfball von Toptorjäger Renat Dadashov wurde gerade noch so vor der Linie geklärt. Durch den Punktgewinn verbleibt der BFC mit nun 26 Punkten auf Rang sieben.



Torlos verlief die letzte Partie des Abends zwischen der zweiten Mannschaft von Hertha BSC und dem Greifswalder FC. Die Mannschaft von Trainer Rejhan Hasanović agierte dabei nach einem Platzverweis gegen Schlussmann Maximilian Mohwinkel mehr als 65 Minuten in Unterzahl und dürfte somit froh sein über das erste Unentschieden der Saison überhaupt. Der Nachwuchs der Hertha steht nun mit 28 Punkten auf Rang fünf.

