Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria und Hertha II mit Auswärtssiegen, Altglienicke mit Heimpleite Stand: 28.07.2024 15:51 Uhr

Viktoria Berlin und die Reserve von Hertha BSC sind jeweils mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison der Fußball-Regionalliga-Nordost gestartet. Die VSG Altglienicke hingegen musste sich in neuer Heimstätte Lok Leipzig geschlagen geben.

Viktoria dreht Spiel in Plauen

Für Viktoria ging es beim 3:2 (1:2)-Auswärtserfolg bei Aufsteiger VFC Plauen denkbar schlecht los. Bereits in der ersten Spielminute gerieten die Lichterfelder durch einen Treffer von Lucas Will in Rückstand. Will war es auch, der eine halbe Stunde später auf 2:0 für Plauen erhöhte. Doch noch vor der Pause gelang Viktoria durch Julien Damelang der Anschlusstreffer (42.), ehe der Vorjahresdritte durch Treffer von Alexander Dikarev (74.) und Metehan Yildirim (84.) das Spiel drehte.

Überraschungserfolg für Hertha II

Über einen Auswärtserfolg kann sich auch das Team von Hertha BSC II freuen. Beim Gastspiel in Greifswald, dem DFB-Pokalgegner des Stadtrivalen Union Berlin, gelang der Mannschaft des neuen Trainers Rejhan Hasanovic ein überraschender 1:0 (0:0)-Erfolg. Oliver Rölke erzielt in der 68. Minute den spielentscheidenden Treffer.

Misslungenes VSG-Debüt im Zoschke-Stadion

Die VSG Altglienicke wiederum hat ihre Heimpremiere im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion nach dem Auszug aus dem Jahn-Sportpark verpatzt. Gegen den 1. FC Lok Leipzig unterlag die VSG am Sonntag mit 0:1 (0:1). Leipzigs Stefan Maderer nutzte nach 20 Minuten einen Abwehrfehler aus und erzielte den einzigen Treffer des Spiels.



Sendung: rbb24 Inforadio, 28.07.2024, 15:15 Uhr