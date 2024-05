Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Union Berlin holt Titel und erwartet Aufstiegsspiele Stand: 12.05.2024 17:26 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben sich den Titel in der Regionalliga Nordost und damit auch den Einzug in die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga gesichert. Das Team von Trainerin Ailien Poese gewann am Sonntag bei der zweiten Auswahl von Turbine Potsdam 7:1 (4:1) und kann nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.



Für die Köpenickerinnen war es im 20. Saisonspiel der 20. Sieg, das Torverhältnis liegt bei plus 129. "Die Meisterschaft jetzt schon vor dem Saisonende klarzumachen, ist ein schönes Gefühl, und ein Teilziel ist somit erreicht", zeigte sich Trainerin Ailien Poese nach Spielschluss erfreut.

Union und Hertha siegen deutlich mehr

Aufstiegsspiele gegen Henstedt-Ulzburg

In den Aufstiegsspielen treffen die Köpenickerinnen am 9. und 16. Juni auf die Vertreterinnen der Regionalliga Nord. Dort sicherte sich der SV Henstedt-Ulzburg am Sonntag ebenfalls den Titel. Die Berlinerinnen haben im Hinspiel Heimrecht.



Union hat sein Engagement im Frauen-Bereich in den letzten Jahren deutlich verstärkt und professionalisiert. Ohne Chance gegen die Köpenickerinnen war in dieser Spielzeit auch das ambitionierte und finanzstarke Projekt von Viktoria Berlin, das im Vorjahr den Titel holte, aber in den Aufstiegsspielen am Hamburger SV scheiterte.



Viktoria und Union Berlin treffen am kommenden Sonntag im Finale des Berliner Landespokals aufeinander.

Frauen-Teams von Hertha und Union: Duell der Zeitreisenden Union und Hertha sind auf dem Weg zu einem modernen Profi-Frauenfußball, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Möglich, dass sich die Wege der Teams am Sonntag zum vorerst letzten Mal kreuzen. Von Shea Westhoff Das Spiel läuft am 28.04.2024 live ab 13 Uhr im Stream und im rbb Fernsehen.mehr

Viktoria schlägt Berolina Mitte

Im Regionalligaspiel gegen Schlusslicht Berolina Mitte ließ Vizemeister Viktoria Berlin derweil nichts anbrennen und gewann 7:0. Die Tore erzielten Kim Gina Luisa Urbanek (21.), Marlies Sänger (22., 73.), Leyila Aydin (24.), Natalia Stulin (77.) und Nina Ehegötz (82., 85.).

Hertha verliert bei Carl Zeiss Jena

Hertha BSC musste sich unterdessen den U20-Juniorinnen des FC Carl Zeiss Jena mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. "Wir bekommen es erneut mit einer Top-Mannschaft dieser Liga zu tun", hatte Hertha-Trainer Manuel Meister bereits vor der Partie gegen die drittplatzierten Thüringerinnen gewarnt.



Die Jenaer Führung durch Hannah Lehmann (52.) konnte Senanur Yavuz (75.) zwar zwischenzeitlich noch ausgleichen. Doch kurz vor Schluss traf Denise Landmann zum Sieg für die Gastgeberinnen (85.).

Türkiyemspor siegt in Bischofswerda

In der Tabelle wurde Hertha somit vom Stadtrivalen Türkiyemspor überholt, das im Parallelspiel beim Bischofswerdaer FV mit 3:1 (2:1) gewann. Für die Berlinnerinnen trafen Erika Szuh (17.) und Angelina Lübbcke (33.) im ersten Durchgang, Anna Salzmann erzielte noch den Anschlusstreffer (34.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Alexandra Almasalme dann per Elfmeter die Vorentscheidung (48.). Türkiyemspor rückt mit dem Sieg auf den sechsten Rang vor.

Sendung: rbb UM6, 12.05.2024, 18 Uhr