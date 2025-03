Regionalliga Nordost der Frauen Regionalliga Nordost: Hertha und Union Berlin II überzeugen, Türkiyemspor kommt unter die Räder Stand: 30.03.2025 19:24 Uhr

In der Regionalliga Nordost der Frauen konnten Hertha BSC und Union Berlin II ihre Duelle mit jeweils 2:0 gewinnen. Die Gegnerinnen der Unionerinnen: Turbine Potsdam II, die in der Tabelle nun von den Köpenickerinnen überholt wurden. Türkiyemspor Berlin wiederum kassierte eine herbe 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig II.





Am Samstag hatte Viktoria Berlin bereits einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainer Miren Catovic gewann bei Hansa Rostock klar mit 13:0 (8:0). Es war der höchste Saisonsieg der Viktoria-Frauen, durch den sie vorübergehend die Tabellenführung der Regionalliga Nordost übernehmen.



Hertha und Union Berlin II jubeln

Die Hertha-Frauen ließen sich von den Gästen aus Erfurt, die mit einem 6:0-Sieg gegen Bischofswerda aus der vergangenen Woche im Gepäck anreisten, nicht verunsichern. Senanur Yavuz traf in der 30. Minute zum 1:0 und ebnete damit den Weg für den blau-weißen Sieg. Team-Kollegin Sari Saeland setzte wenige Minuten vor Schluss dann den Schlusspunkt zum 2:0 (82. Minute).



Die Konkurentinnen aus Köpenick wiederum blieben gegen Turbine Potsdam II sehr früh sehr kaltschnäuzig: Im Trainingszentrum Oberspree sorgte Hannah Kratz in der 11. Minute für das 1:0 - nur zwei Minuten später schloss sich Megan Reichenbach an und erhöhte auf 2:0 (13.).



Das Duell der direkten Konkurrentinnen im Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nordost lief auch im weiteren Verlauf besser für die Gastgeberinnen. Den 2:0-Sieg ließen sie sich nicht mehr nehmen.



Keine Chance für Türkiyemspor

Weniger zu lachen hatte die Spielerinnen von Türkiyemspor Berlin, die es mit denTabellenzweiten aus Leipzig zu tun hatten. Es dauerte nur 12 Minuten, bis der Favorit zum ersten Mal ernst machte und in Person von Mia Werner zum 1:0 traf.



Natalie Grenz (16.), Zoe Werner (64.) und Leonie Preußler (89.) taten es ihr gleich: am Ende stand ein 4:0-Sieg für die Leipzigerinnen, die damit weiterhin punktgleich mit Viktoria Berlin an der Tabellenspitze sind. Türkiyemspor belegt weiterhin den 9. Tabellenplatz.



Fünferpack bei 13:0 von Viktoria

Die überragende Spielerin beim 13:0-Sieg von Viktoria Berlin gegen Hansa Rostock am Samstag war Leyila Aydin. Die 21-jährige Stürmerin erzielte fünf Tore. Nina Ehegötz und Kim Gina Luisa Urbanek trafen jeweils zwei Mal, zudem steuerten Henrike Sahlmann, Anna Ursem, Nour Youssef und Natalia Wana Stullin jeweils ein Tor bei.

