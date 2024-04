Regionalliga Nordost der Frauen Regionalliga Nordost der Frauen: Union feiert höchsten Saisonsieg, Viktoria schlägt Hertha Stand: 21.04.2024 18:23 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin dominieren weiter in der Regionalliga Nordost und haben am Sonntag den höchsten Sieg in dieser Saison eingefahren. Gegen den 1. FFV Erfurt gewann der Spitzenreiter 15:0 (11:0).



Erfolgreichste Stürmerin war an dem torreichen Tag Dina Orschmann, die sechsfach traf (2., 17., 22., 38., 61. 63.). Die weiteren Tore erzielten Lisa Heiseler (12., 40., 57.), Sarah Abu Sabbah (15., 76.), Fatma Sakar (23.), Anouk Blaschka (30.) und Naika Reissner (33.). Die Erfurterin Anna Mittelsdorf traf ins eigene Tor (19.)

Viktoria glänzt im Berlin-Derby

Im Hauptstadtduell mit Hertha BSC ist Viktoria Berlin seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Das Team von Dennis Galleski gewann das Heimspiel mit am Sonntag mit 5:0 (0:0). Nachdem die siegreiche Viktoria im ersten Durchgang Schwierigkeiten hatte, in die Partie zu finden, sah Trainer Dennis Galleski im zweiten Durchgang eine verwandelte Mannschaft.



"Die Spielerinnen sind nach der Halbzeitpause noch mal aus sich rausgegangen im zweiten Durchgang, das war eine großartige Leistung", sagte der Coach im Nachgang der Partie.



Die Tore nach Wiederanpfiff erzielten Louise Trapp (62.), Anouk Dekker (76.), Katja Friedl (79.), Eunice Beckmann (83.) und Kim Urbanek (86.). Viktoria bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz und hat neun Punkte Rückstand auf Union Berlin.

Turbine II gewinnt bei Türkiyemspor

Zeitgleich gewann im Duell der Tabellennachbarn die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam bei Türkiyemspor mit 5:1 und rückt damit vor auf vierten Platz. Der SV BW Berolina Mitte Berlin trennte sich im Auswärtsspiel torlos mit 0:0 von Fortuna Dresden.

