Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC gewinnt wieder, Babelsberg mit Remis bei Pokal-Generalprobe Stand: 19.05.2024 18:33 Uhr

Während der FC Energie Cottbus am Sonntag mit dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC II den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machte, haben am Sonntag die anderen Partien der Fußball-Regionalligisten stattgefunden. Darunter auch die Begegnungen mit Berliner und Brandenburger Beteiligung.

BFC Dynamo gewinnt wieder

In der Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem Berliner AK sind dabei alle Treffer im zweiten Durchgang gefallen. Mit 3:1 (0:0) setzte sich der Klub aus Hohenschönhausen gegen den Absteiger durch und beendete die Spielzeit auf dem vierten Platz. Die Tore für die Hausherren erzielten Amar Suljic (51. Minute), Tobias Stockinger (54.) und Bennedikt Wüstenhagen (88.). Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Hamid Sen (66.).

Für den BFC war es der erste Sieg nach zuvor fünf sieglosen Partien. In das Aufstiegsrennen mit Energie Cottbus und dem Greifswalder FC (gewann am Sonntag 4:1 gegen Meuselwitz) konnten die Berliner in der entscheidenden Saisonphase nicht mehr eingreifen.

Babelsberg und Altglienicke bleiben ohne Tore

Beim letzten Liga-Spiel von Markus Zschiesche als Trainer des SV Babelsberg 03 trennten sich die Potsdamer mit einem torlosen Remis von der VSG Altglienicke. Durch das Unentschieden gegen den Tabellennachbarn aus Berlin beenden die Nulldreier die Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz, Altglienicke bleibt Sechster.



Für Babelsberg war das 0:0 gleichzeitig die Generalprobe für das dem Landespokalfinale gegen Energie Cottbus. Die beiden Regionalligisten spielen am 25. Mai im Cottbuser Stadion um den Titelgewinn - und damit um den Einzug in den DFB-Pokal.

Luckenwalde verliert gegen Chemie Leipzig

Nachdem der FSV Luckenwalde den FC Energie Cottbuser mit einem furiosen 3:3 am vorzeitigen Aufstieg hinderte, verlor die Mannschaft von Michael Braune in der Woche darauf zum Saison-Abschluss. Gegen Chemie Leipzig setzte es eine 1:3-Niederlage. Nur Till Plumpe war für Luckenwalde erfolgreich (37.), für die Sachsen trafen Cemal Kaymaz (5.), Janik Mäder (65.) und Marcel Hilßner (73.).



Den Klassenerhalt hatte sich Luckenwalde bereits gesichert und beendet die Saison auf dem 15. Rang.

