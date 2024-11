Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Babelsberg jubelt nach irrem Endspurt, BFC verliert unglücklich Stand: 29.11.2024 21:49 Uhr

Zum Auftakt des 17. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 dank eines Treffers in der achten Minute der Nachspielzeit einen Punkt mitnehmen können aus dem Spiel gegen den ZFC Meuselwitz. Den umjubelten Ausgleichstreffer für die Potsdamer erzielte Darijan Silic. Zuvor hatte Johannes Pistol in der 33. Minute zur Führung für die Gäste aus Thüringen getroffen.



Nach zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage erwischten die Babelsberger den besseren Start in die Partie, ehe Pistol mit einem Distanzschuss die etwas überraschende Führung besorgte. Babelsberg, das wegen einer Sperre von Trainer André Meyer sowie Co-Trainer Nico Hinz von der eigentlich als Athletik-Trainerin tätigen Laura Stosno-Krohn betreut wurde, zeigte sich verunsichert und konnte von Glück sagen, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Auch die gelb-rote Karte für ZFC-Spieler Nils Schätzle brachte nicht den entscheidenden Vorteil. Erst mit dem zweite Meuselwitzer Platzverweis für Fabian Raithel nahm die Partie noch eine Wendung. Denn den an das Foul anschließenden Freistoß verwandelte der erst kurz zuvor eingewechselte Silic zum viel umjubelten Ausgleich und Endstand. Babelsberg steht damit nun bei 19 Punkten und drei Punkte vor dem ersten, möglichen Abstiegsplatz.

Pfosten und Seitfallzieher in Zwickau

Weniger Grund zum Jubeln haben die Spieler vom BFC Dynamo. Beim Tabellendritten aus Zwickau unterlagen die Berliner mit 0:1 (0:0). Dabei hatten die Gäste die höheren Spielanteile und klareren Chancen. Besonders ärgerlich aus Sicht der Gäste: Ein Pfostentreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Julian Wießmeier (83.). Doch statt Auswärtssieg drehte sich die Partie schließlich komplett. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Lucas Albert mit einem sehenswerten Seitfallzieher zum spielentscheidenden 1:0 für die Gastgeber. Der BFC bleibt mit 25 Punkten auf Rang sechs.

