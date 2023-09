54:0 gegen die Ingolstadt Dukes Potsdam Royals schaffen es mühelos ins Halbfinale der German Football League Stand: 24.09.2023 19:34 Uhr

Die Potsdam Royals haben durch einen deutlichen Sieg das Halbfinale der German Football League erreicht. Gegen die Ingolstadt Dukes hatte der Meister der Gruppe Nord im Viertelfinale keinerlei Probleme. Das Team von Head Coach Michael Vogt setzte sich am Sonntagnachmittag im Karl-Liebknecht-Stadion mit 54:0 (6:0, 24:0, 16:0, 8:0) durch.



Damit kämpfen die Royals in einer Woche in Potsdam (Sonntag, 15 Uhr) gegen die Braunschweig Lions um den Finaleinzug. Im zweiten Halbfinale trifft Titelverteidiger und Berlin-Rebels-Bezwinger Schwäbisch Hall auf die Dresden Monarchs.

"Absolut geschlossene Mannschaftsleistung"

"Es war deutlich - und auch viel deutlicher, als wir das erwartet hatten", sagte Eberhard von Lobenstein, Vorstandsmitglied der Potsdam Royals, im Gespräch mit rbb|24. Dem Viertplatzierten der Gruppe Süd seien "einige Lobeshymnen vorausgegeben" worden. In Potsdam fehlte den Bayern jedoch ihr Starting Quarterback, der Wide Receiver musste aushelfen. "Das hat sie sicherlich ein stückweit eingeschränkt", so von Lobenstein.



Potsdam brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, aber "nach kürzester Zeit hatte unsere Defense die gegnerischen Jungs im Griff". Das Zu-Null-Ergebnis spräche für die Defense, die 54 eigenen Punkte gleichzeitig auch für einen guten Tag der Offensiv-Abteilung. "Es war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung", sagte von Lobenstein.



Man sei also vorbereitet für nächste Woche und gehe voller Optimismus ins Halbfinal-Duell, "auch wenn es ein ganz anderes Spiel werden wird. Darüber sind wir uns im Klaren." In der regulären Saison bezwang Potsdam die Braunschweig Lions zuhause mit 40:33. "Da wird eine gute Fanbase aus Braunschweig mit dazukommen und sie werden hochmotiviert sein, weil sie - genau wie wir - ins Finale wollen."

Adler und Rebels nicht mehr dabei

Die Potsdam Royals - Endspiel-Teilnehmer im vergangenen Jahr - sind damit das letzte Team aus der Region, das sich Hoffnung auf den Titel machen kann. Die Berlin Adler hatten den Playoff-Einzug verpasst, die Berlin Rebels unterlagen am Samstag dem Vorjahres-Champion Schwäbisch Hall Unicorns im Playoff-Viertelfinale mit 7:17 (0:7, 0:0, 0:7, 7:3).

