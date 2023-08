German Football League | 10. Spieltag Potsdam Royals gewinnen Spitzenspiel, Rebels verlieren bei den Hurricanes Stand: 26.08.2023 20:55 Uhr

Im Kampf um den ersten Platz in der Nord-Staffel der German Football League (GFL) haben die Potsdam Royals bei den Dresden Monarchs (GFL) einen souveränen 57:21-Sieg (8:7, 29:14, 13:0, 7:0) einfahren können.



Konnten die Monarchs zu Beginn das Spiel noch ausgeglichen gestalten, setzte sich ab dem zweiten Viertel die Klasse der Royals durch. Die Defense der Potsdamer ließ ab dem dritten Viertel kaum noch Raumgewinn der Monarchs zu - und so wurde es am Ende eine deutliche Angelegenheit für den Vorjahresfinalisten. Durch den Erfolg belegt Potsdam in der Nordstaffel nun mit neun Siegen und einer Niederlage den Spitzenplatz.



Rebels ohne Quarterback Kaegi bei den Hurricanes

- Die Berlin Rebels mussten sich dagegen bei den Saarland Hurricanes mit 44:28 (6:7, 24:0, 6:7, 8:14) geschlagen geben. Durch den Ausfall ihrer Quarterbacks Conner Kaegi griffen die Räder in der Offensive mit Back-up Dario Dobrolevski nicht so gut zusammen. Das starke Passspiel der Gastgeber hatte den Rebels bereits zur Halbzeit den Zahn gezogen. Den 30:7-Rückstand konnte die Mannschaft von Head Coach Douglas Fryer nicht mehr aufholen - trotz verbesserter Offensive im Schlussviertel dank des starken Wide Receivers der Rebels, Bryce Goggin.



"Wir hatten uns mehr erhofft, aber wir müssen am Ende akzeptieren, wenn der Gegner seine Stärken ausspielt", erklärte der 1. Vorsitzende der Rebels, Andreas Riedel im Gespräch mit rbb24. Die Berliner bleiben damit auf Rang vier der Nordstaffel der German Football League - mit sechs Siegen und fünf Niederlagen.



Adler mit souveränem Heimsieg gegen Paderborn

Gegen den Tabellennachbarn Paderborn Dolphins konnten die Berlin Adler im Poststadion einen souveränen 42:28-Sieg feiern. Durch gutes Laufspiel und eine konzentrierte Leistung in der Defense war das Spiel bereits zur Pause (35:7) zu Gunsten der Adler entschieden. In der GFL Nord belegen die Berliner damit nach wie vor den fünften Platz, Paderborn bleibt Sechster.



