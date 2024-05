Polizei ermittelt Polizei ermittelt nach Ausschreitungen bei Aufstiegsfeier von Energie Cottbus Stand: 27.05.2024 11:10 Uhr

Bei der Aufstiegsfeier von Energie Cottbus kippte irgendwann die Stimmung. Die Polizei musste mehrfach eingreifen, mehrere Personen wurden festgenommen. Dennoch blickt die Polizei in puncto Gewalt optimistisch auf die nächste Saison.

Die Polizei musste am Rande der Aufstiegsfeier von Energie Cottbus am Samstagabend in Cottbus mehrmals einschreiten. Drei Personen haben wegen einer Körperverletzung einen Platzverweis bekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil sie trotzdem auf dem Stadthallenvorplatz geblieben seien, habe sie die Polizei abgeführt. Dabei seien die Beamten "aus einer Personengruppe heraus bedrängt und mit Pyrotechnik sowie Flaschen beworfen" worden.



Insgesamt habe die Polizei von 74 Menschen die Identitäten festgestellt, drei Personen seien in Gewahrsam gekommen. Ein 13-Jähriger wurde laut Polizei außerdem durch Pfefferspray verletzt. Zwei Beamte hätten leichte Verletzungen erlitten.

Stimmung kippte

Zunächst herrschte auf dem Stadthallenvorplatz nach Ankunft der Energie-Mannschaft eine Stunde lang ausgelassene Partystimmung. Nach der Abreise der Fußball-Elf kippte die Stimmung.



"Zum einen erhöhte sich der Alkoholkonsum, die Hemmschwelle sank und wir hatten zur Durchsetzung eines Platzverweises eine Person in Augenschein genommen", sagte der Leiter der Polizeidirektion Süd in Cottbus, Oskar Vurgun, dem rbb. "Die galt es dingfest zu machen und deswegen kam es zu Solidarisierungseffekten und wir mussten konsequent agieren."



Nach einer knappen halben Stunde habe sich die Lage beruhigt, so Vurgun. "Insgesamt ist es schade, dass ein Fest der Freude als solches beginnt und dann die Stimmung durch einzelne pervertiert wird und dann die Stimmung kippt."



Trotz solcher Vorfälle schaut die Polizei optimistisch Richtung kommende Fußballsaison von Energie Cottbus. Es werde weniger Hochrisikospiele bei Energie Cottbus geben, heißt es. Ihre Prognose begründen die Beamten mit weniger Rivalitäten zwischen den einzelnen Fangruppen der 3. Liga.

Pokalspiel fast störungsfrei

Die Stadt Cottbus hatte zu der Feier am Samstag eingeladen, nachdem Energie Cottbus in die 3. Liga aufgestiegen war. Am Samstagnachmittag kam dann noch der Sieg im Fußball-Landespokal gegen den SV Babelsberg 03 hinzu.





Das Pokalspiel ist laut Polizei "weitestgehend störungsfrei" verlaufen. Im Gästebereich sei während des Spiels Pyrotechnik gezündet worden. "Weitere Straftaten im Zusammenhang mit der Veranstaltung sind der Polizei nicht bekannt geworden", heißt es.

