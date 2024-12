BBL-Pokal-Pleite in Bamberg Alba Berlin entgleitet Pokal-Partie - und zunehmend die Saison Stand: 08.12.2024 20:02 Uhr

Alba weiter in der Krise: In Bamberg verlieren die Berliner das Viertelfinale des BBL-Pokals. Im ersten Durchgang hielt Matt Thomas sein Team noch im Spiel. Dann übernahm der Gastgeber.

Alba Berlin hat inmitten einer sportlichen Durstrecke weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Im BBL-Pokal verlor der Hauptstadtverein sein Auswärtsspiel am Sonntag bei den Bamberg Baskets mit 67:80 (36:35). Bester Werfer des Spiels war Ronaldo Segu (Baskets) mit 16 Punkten. Bei Alba war Matt Thomas mit 15 Punkten am erfolgreichsten.



Mit nur einem Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen steckt Alba weiter tief in der Krise.

Starkes Bamberg, Thomas hält Alba im Spiel

Beide Teams liegen in der Basketball-Bundesliga hinter den Erwartungen zurück, kassierten je schon sechs Pleiten. Der Pokal galt im Vorfeld als Möglichkeit, eine bisher misslungene Spielzeit mindestens vorübergehend in ein neues Licht zu rücken.



Die Berliner hatten vor lautstarker Bamberger Kulisse dann zunächst Probleme, die Distanz- und Halbdistanzwürfe des Gegners zu verteidigen. Beim Stand von 11:16 nahm Alba-Coach Israel Gonzalez nach gut sechs Minuten erstmals eine Auszeit. Flügelspieler Ibrahim Watson-Boye setzte dem Hauptstadt-Klub mit neun Punkten in den ersten Minuten besonders zu.



Auch danach blieben die Hausherren sowohl unter den Brettern als auch mit einer besseren Wurfauswahl spielbestimmend und distanzierten die Gäste im ersten Durchgang vorübergehend auf zehn Punkte. Matt Thomas’ Cleverness war es zu verdanken, dass die Berliner das Spiel nicht vorschnell aus der Hand geben mussten: Zweimal traf er eng bewacht komplizierte Würfe mit Ablauf der Shotclock, danach zog er drei Freiwürfe, indem er hinter der Dreierlinie nach Körperkontakt mit seinem Verteidiger noch gedankenschnell zum Wurf ansetzte. Alba konnte die Partie bis zur Pause sogar drehen (36:35), der ehemalige NBA-Spieler Thomas (u.a. Chicago Bulls) kam bis dahin auf 12 Punkte.

Berlin gibt Spiel aus der Hand

Nachdem den Berlinern die ersten Punkte des dritten Viertels gelangen, startete Bamberg mit einem 11:0-Lauf plötzlich durch. Neun Punkte davon gingen allein auf das Konto von MaCio Teague. Von der völlig abgemeldeten Berliner Offensive war erst zum Ende des Viertels wieder in Ansätzen etwas zu sehen, als Trevion Williams sich unter dem Korb spektakulär um seinen Gegenspieler wand und rückwärts per Dunk abschloss.



Es blieb allerdings eine Momentaufnahme: mit einem 53:62-Rückstand gingen die Gäste ins Schlussviertel, wo sie den treffsicheren Bambergern nichts mehr entgegenzusetzen hatten.

Top-Four-Finalturnier im Februar

Das Top-Four-Finalturnier mit den Halbfinal-Partien und dem Finale findet am Wochenende des 15. und 16. Februars 2025 statt. Der Austragungsort wird ermittelt, sobald alle Halbfinalisten feststehen.



Außer Bamberg haben bisher der Mitteldeutsche BC und die Skyliners Frankfurt die Runde der letzten vier erreicht. Am Montag tragen Bayern München und Rasta Vechta das letzte ausstehende Pokal-Viertelfinale aus.

