Paralympics in Paris Paralympics in Paris: Gina Böttcher aus Potsdam schwimmt zu Silber Stand: 07.09.2024 19:44 Uhr

Gina Böttcher hat zum Abschluss der Schwimm-Wettkämpfe bei den Spielen in Paris ihre erste

Paralympics-Medaille geholt. Die 23-Jährige aus Potsdam schwamm in der

Startklasse S4 über 50 m Rücken zu Silber und feierte in 51,40 Sekunden den größten Erfolg ihrer Karriere. Lediglich Alexandra Stamatopolou (Griechenland/50,12) war schneller.



Für die deutschen Schwimmer war es in der Arena la Defense die zehnte Medaille. Insgesamt gab es viermal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze.



Berliner Schwimmerin Semechin zur Fahnenträgerin ernannt mehr

Böttcher war im April dieses Jahres drei Mal Europameisterin geworden, im Vorjahr hatte sie drei WM-Medaillen gesammelt. Die Potsdamerin kam ohne Unterarme und Unterschenkel zur Welt. Im Dänemark-Urlaub 2013 wäre sie bei einem Ausflug fast ertrunken, mied daraufhin jahrelang das Wasser. Doch in der achten Klasse überwand sie sich im Schulunterricht und probierte sich im Becken - entwickelte dort ihre große Leidenschaft.



Böttchers Teamkollegin Tanja Scholz hatte nach ihrer Goldmedaille über 150 m Lagen sowie

Silber über 50 m Freistil auf einen Start auf ihrer Nebenstrecke erkältungsbedingt verzichtet.



Sendung: rbb24 Inforadio, 07.09.24, 20:15 Uhr